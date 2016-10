Reedel ja laupäeva hommikul oli vanahärraga siiski kõik korras. Eile kolmandat päeva kestvatest Tõnise suurotsingutest osa võtnud Maie silitab Soomaa soodevahelisel kruusateel pere taksikoera pead ja ütleb, et väike lootus püsib veel, et abikaasa on elus.

Neljapäeval ütles 79aastane Viljandis elav Tõnis oma kallile naisele Maiele, et tal oleks nagu mingi metallitükk suus, aga ei tea, kust see sinna suhu ikka sai.

"Laupäeva hommikul ­nägin abikaasat viimast korda. Õhtul saime teada, et üks Viljandi naistaksojuht viis ta Kõpu kanti, kus on Tõnise sünnikodu. Niitmata hooviga maja ümber jälgi ei olnud," ohkab kadunuks jäänud Viljandi vana­härra abikaasa.

Maie tõdeb, et takkajärele tarkus, aga pidanuks ikka minema arsti juurde kontrolli, kui mees neljapäeval suus metallimaitset tundis. "Mõni tund läks mööda ja Tõnis ütles, et tal on paha olla ja ta läheb ukse peale.

Seejärel läks jälle kõik normi. Reedel küsisin uuesti, et kuidas tervis on? Ta ütles, et ah, ei ole midagi. Ja tunduski, et midagi ei ole. Sõitsime laupäeva hommikul kell seitse juba kodust välja ja tema viskas autos nalja. Oleme peres kõik jahimehed, mina ka.

Tõnis pidi väimehega hiljem Tänassilma jahimaja juures kokku saama, aga sinna ta ei jõudnuki. Ütles, et peab kähku tegema, kell pool üheksa peab seal olema," räägib Maie.

Kui neljapäeval ei osanud abikaasa õieti midagi arvata mehe halvast enesetundest, siis nüüd usub Maie, et tõenäoliselt võis Tõnisel näopiirkonnas lõhkeda veresoon.

"Muidu oli kõik korras ja ta pidi lähipäevil hambaarsti juurde minema. Vana aasta viimasel päeval saab Tõnis kaheksakümmend. Muidugi pidanuks arsti juurde minema, aga mehed lähevad sinna ikka viimases hädas ja laupäeva hommikul oli ju kõik korras," räägib Maie.

Laupäeva hommikul kella poole kaheksa ajal ütles Tõnis naisele, et viib talverehvid autoga ära ja siis ootab ees jaht.

Maie sõitis koos teise pereliikmega Õisusse ning Tõnis sõitis koju, kus ta auto garaaži ajas. Sestpeale võib vaid oletada, mis jahihuvilise vanahärraga edasi juhtus.

Jättis püssi puhastamata

Umbes tunni pärast hakkas Maie mõtlema, et abikaasal jäi ju püss puhastamata.

"Mina teadsin, et ta läheb jahile. Aga siis ühel hetkel turgatas mulle pähe, et issand, ta ei puhastanud ju relva ära. Muidu oli ikka nii, et ta puhastas õlist ära nii enda kui ka minu relva," ütleb Maie.

Peagi selgus, et Tõnist jahil ei olegi. Mis vanahärraga juhtuda võis, seda saab vaid oletada, kuid tema naine on kindel, et mees jõudis jahipidamiskoha asemel hoopis lapsepõlvekodu maile Kõpusse.

Nii Tänassilma kui ka Kõpu asuvad Viljandist umbes viieteistkümne kilomeetri kaugusel, kuid teine teisel pool linna.

Lähedased üritasid vanahärraga telefoni teel ühendust saada, kuid tema mobiil oli välja lülitatud. Seepärast ei saanud Tõnise asukohta ka positsioneerida.

"Laupäeva õhtul saime teada, et Tõnis oli läinud oma kodust jala bussijaama, seal võtnud takso ja sõitnud Kõpu kanti. Seljas olid tal jahiriided, aga püssi kaasas polnud. Taksojuht ütles, et tema

viis Tõnise ära. Minu abikaasat ta tunneb. Aga siis selgus, et Tõnisel on kaasas vaid kakskümmend eurot. Sõit oli selleks hetkeks juba kallimaks läinud ja seepärast palus ta end varem maha panna, et läheb jala edasi," räägib Maie.

Tõnis näinud täiesti terve välja, taksojuht tuli talle vastu ja sõitis veel veidi edasi. Tõnise lapsepõlvekoduni jäi ehk paar kilomeetrit. "Taksojuht oli küsinud, kuhu ta siis läheb? Vastus oli, et läheb vaatab, mida sugulased teevad," ütleb Maie.

Abikaasa tõdeb, et Tõnis oli mures, et tema lähedane sugulane kaks aastat tagasi lapsepõlvekodu maha müüs, sest see on nüüd rääma jäänud.

"Me ei oska muud midagi arvata, kui et ta tundis end halvasti ja otsustas kunagisele kodukohale veel pilgu peale heita. Võimalik, et astus läbi mõnest südamelähedasest metsatukast ja teda tabas terviserike.

On ju teada, kuidas vanu inimesi tõmbab oma lapsepõlvemaile. Ka Siberisse saadetud tahtsid ju kas või kordki oma kunagist kodu näha," tõdeb murest murtud abikaasa.

Soomaa rabasoo lähistel

KOLMAS OTSINGUPÄEV: ­Murest murtud Maie lootis veel ka eile pärastlõunal, et tema abikaasa leitakse üles ja talle abi anda pole veel ­hilja. Otsinguid raskendas ­tiheda metsa halb nähtavus ja kohati juba ka märjad alad. (Aldo Luud)

Politsei otsis koos lähedaste, külaelanike, päästjate ning Operogi ja Estsari vabatahtlikega kolme päevaga läbi Kõpu vallas Iia ja Tipu aleviku vahelise ala. Tegu on metsamaastikuga ning tee teisele poole jääb rabasoo.

Otsingutesse kaasati ka kopter ja teenistuskoer. Eile õhtul pärast kella kuut otsingud veel jätkusid.

Tõnis on umbes 180 cm pikk, hallide lühikeste juustega ning kannab prille. Mehel on seljas rohekaspruun jope, peas pruun nokamüts ja jalas tumedad püksid. Kaasas oli tal roheline seljakott.

Üks vanahärra taas kodus

2. oktoobril andsid lähedased teada, et neil pole õnnestunud ühendust saada 76aastase Väinoga ja palusid abi mehe asukoha väljaselgitamisel.

Politsei alustas vanahärra otsinguid. Mees lahkus oma Sindi kodust laupäeval kella 10 paiku hõbehalli sõiduautoga Audi.