Loone jätab avalikkusele jõulise mulje, kuid ta ütles "Kuuuurijale“, et temas on peidus ka pehmem pool. Pehmem, kui parteikaaslasel, riigikoguliikmel Kadri Simsonil. Loone ütleb, et parteilane ei saagi malbe olla – siis hävitatakse ära.

Loone rääkis TV3 "Kuuuurijale", et temast tehakse konspiratsiooniteooriaid, kui ta Vene saatkonnast möödudes selle akendesse vaatab. Aga ta ütleb, et vaatab akendesse seepärast, et kuna tal on hea stiilitunnetus, siis ta tahab ikkagi kontrollida, kas kõik on ikka korras.

Oudekki Loone kohtub teise Savisaare vankumatu tinasõduri Peeter Ernitsaga.

Edgari pooldajaid süüdistati presidendivalimistel manipuleerimises. Ernits väidab, et Kadri Simson oli lubanud oma poolehoidjate toetuse hoopis Siim Kallasele. Sellest kuulis Ernits otse siseministrilt ja Siim Kallaselt Estonias toimunud valimiskogu vaheajal.

"Ja seal baarileti ääres oli siseminister Pevkur. Ma ütlesin, et me otsustasime Kallast toetada. Ja siis ütles siseminister, et kas sa tead, et Kadri ja Jüri mängisid topeltmängu, nad läksid toetama, aga oma inimestele ei öelnud seda.“ Ernits ütles, et see oligi põhjus, miks paljud keskerakondlased toetasid Allar Jõksi, mitte Siim Kallast, või viskasid valimiskasti kehtetuid sedeleid.

Lisaks Simsonile ja Ratasele on Loone ja Ernits pettunud ka Mailis Repsis. "Minu jaoks on Mailis Reps tegutsenud reeturina,“ sõnas Ernits. "Tegutsesin siiralt Mailise kasuks ja tõin talle uusi valijamehi, aga ei saanud päev lõpukski, kui et Edgar varastas talt kümme häält. See on alatu laim,“ rääkis Ernits. "Reps on mind petnud ja minu jaoks on ta sisuliselt poliitiline laip.“

Savisaare toetajad on Repsi peale eriti verised seepärast, et just Savisaar kutsus kõiki teda toetama ja eraldas presidendi valimiskampaaniaks suure summa raha. Ernitsa sõnul käskis Savisaar eraldada 30 000 eurot.

"Kuuuurija“ püüdis kinni Viktor Vassiljevi koos Mailis Repsiga. Küsiti, kas Vassiljevgi on poolt vahetanud. "Kas keegi on kuulnud, et ma kunagi oleks poolt vahetanud," küsis Vassiljev.

Jaanus Karilaid kõndis Oudekki Loonest mööda nagu tühjast kohast. "Mina Karialaiuga nagu ei räägi,“ kommenteeris Loone.

Ka Savisaare pooldaja Märt Sultsi vastused pole enam nii kindlad kui varem. Kas Sults on ikka täna Edgarile truu, küsis "Kuuuurija“. "Ma olen oma naisele truu,“ vastas Sults.

Savisaar: ma pole kunagi alla andnud

Edgar Savisaar ütles "Kuuuurijale“: "Ma ei ole kunagi alla andnud, miks ma peaksin seda seekord tegema. Mul ei ole vähimatki kavatsust alla anda.“

Savisaar teab, et kuni 5. novembrini, mil toimub erakonna kongress, ei saa teda ta kabinetist välja tõsta.

Möödunud neljapäeval, mil toimus Keskerakonna juhatuse koosolek, võeti Urmi Reinde Kesknädala peatoimetaja kohalt maha. Välja vahetati ka erakonna peasekretär, et ligi pääseda erakonna kassale.

"Venemaal on üks niisugune mõiste nagu raiderlus, kus üks asutus või firma võetakse üle," kommenteeris olukorda erakonna senine juht.

Savisaar, kui Keskerakonna praegune esimees, lubas „Kuuuurijal“ filmida kõike, mis kaamera ette satub. "Mingil hetkel aga tundus, et Savisaare sõna ei maksa enam midagi, sest erakonna uus peasekretär Jaak Aab tahtis meid tänavale visata,“ ütles „Kuuuurija“ reporter Katrin Lust. Aabi sõnul toetus ta juhatuse liikmete otsusele.

Keskerakonna juhatuse koosoleku otsustest tahtsid kuulda kümned ajakirjanikud, kes olid kogunenud erakonna kontori ukse taha.

Juhatus oli silmnähtavalt häiritud ajakirjanike kohalolekust. Savisaare vastased taotlesid hääletamist, et jätkata koosolekuga siis, kui ajakirjanikud ja telekaamerad on lahkunud. Erakonna esimees Edgar Savisaar pooldas ajakirjanike kohalolu.