Glamuurne Pariisi moenädal osutus Kim Kardashianile elu hirmsaimaks üleelamiseks: politseinikeks maskeerunud mehed tungisid tema luksuslikku öömajja, surusid talle relva vastu oimukohta ja röövisid temalt üle 10 miljoni euro väärtuses ehteid ja isiklikke esemeid.

Sky Newsi andmeil tungis viis relvastatud meest esmaspäeva öösel kella kolme paiku luksuslikku Pariisi kortermajja Hotel Pourtalés, kus USA reality-täht Kim Kardashian moenädala ajal elas.

Ehkki algul käisid jutud, et relvastatud rööv leidis aset hotellis, on nüüdseks selgunud, et tegu oli Madeleine’i kiriku taga asuva eksklusiivse ja diskreetse üürikorteriga, mida on eelistanud varemgi mitu kuulsat multimiljonäri.

ÕUDUSTE SÜNDMUSPAIK: Politseinikud esmaspäeva hommikul üht Rue Tronchet’ luksuslikku üüriapartemendi sissepääsu valvamas. Sündmus­kohale saabusid ka mitme meediaväljaande ajakirjanikud. (AFP / Scanpix)

Kogu majas on üheksa apartementi. Samas korteris oli Kim ööbinud ka 2014. aastal enne seda, kui ta Itaalias koos Kanye Westiga pulmi pidas.