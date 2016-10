Tanel Padari & The Sun’i laul "Aega on" sai endale möödunud nädalal video konkursi teel. Võitjaks osutus Märt Madissoni muuvi, milles noormees parkuurib läbi Tallinna, et kohtuda Pirita rannas sõpradega.

"Märdi video annab meie uuele singlile suurepärase visuaalse vormi. See rõhutab heade kaaslastega kvaliteetaja veetmise ja tervisliku ning sportliku eluviisi olulisust. Just sellisena selle loo videot ka ette kujutasin," on Eesti esirokkar Tanel Padar uue videoga väga rahul. "Tänan väga kõiki osalejaid ja palju õnne Märdile!"

Märt, kes viibis võitja väljakuulutamise ajal sõpradega seljakotimatkal Hispaanias, sai võidust teada sõnumi teel. Noormehe sõnul oli rõõm suur, kuid uudis ei olnud talle siiski eriliseks üllatuseks. Lootus oli võiduks priske, kuna toetajate hulk tema selja taga oli üsnagi arvukas. Info konkursist jõudis Märdini tänu sõbrale, kes võistlust tutvustava lingi tema Facebooki lehele läkitas. "Idee videoks tuli poole tunniga."

Et noormees on andekas lausa mitmel alal, tõestab kõnesolev klipp ilmekalt. Märti saab näha ka kaamera ees – jah, tema ongi see videos osavalt parkuuriv kutt. Albust pärit noormees on külla ehitanud lausa treeningpargi, kus saab harjutada vaba liikumist, kasutades ümbritsevas keskkonnas vaid oma keha. Samuti on ta tegev MTÜs Creative Freerun, mis treenib noori Eestis. Märt kinnitab Õhtulehele, et tema entusiasm video- ja filmimaailmas tegutsemiseks on suur.