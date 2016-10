Tanel Padari & The Sun’i laul "Aega on" sai endale möödunud nädalal video konkursi teel. Võitjaks osutus Märt Madissoni muuvi, milles noormees parkuurib läbi Tallinna, et kohtuda Pirita rannas sõpradega.

"Märdi video annab meie uuele singlile suurepärase visuaalse vormi. See rõhutab heade kaaslastega kvaliteetaja veetmise ja tervisliku ning sportliku eluviisi olulisust.

Just sellisena selle loo videot ka ette kujutasin," on Eesti esirokkar Tanel Padar uue videoga väga rahul. "Tänan väga kõiki osalejaid ja palju õnne Märdile!"

Märt, kes viibis võitja väljakuulutamise ajal sõpradega seljakotimatkal Hispaanias, sai võidust teada sõnumi teel.