President Kersti Kaljulaid on korduvalt öelnud, et tema soov on presidendina elama jääda oma Nõmmel asuvasse koju. Politsei kinnitusel on see küll võimalik, kuid tähendab mõningaid eripärasid.

Politsei- ja piirivalve isikukaitsebüroo juht Andris Viltsin kommenteeris, et politsei võtab presidendikandidaadi automaatselt enda kaitse alla hetkest, mil uue presidendi nimi välja kuulutatakse, mis tähendab, et alates tänasest on tagatud Kersti Kaljulaiu ööpäevaringne ihukaitse ning samuti võetakse valve alla tulevase riigipea elukoht.

"Seadus ei kohusta presidenti elama Kadrioru lossis, küll aga on residentsis üles ehitatud korralik turvasüsteem, mis aitab oluliselt kaasa turvalisuse tagamisele. Praeguses elukohas selline lahendus puudub ning tõenäoliselt tuleb see n-ö nullist üles ehitada," nentis Viltsin.

