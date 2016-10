3 fotot

MURRAVAD MÜÜTE: Kairi ja Fausto ütlevad, et ülekaalulistesse suhtutakse eelarvamusega. «Uuringudki tõendavad, et kui tööle kandideerimisel on paksul kõik samaväärsed omadused ja oskused, siis ikkagi eelistatakse kõhna,» märgib Kairi. «Paks ei saa ju tööga hakkama. Sellepärast, et ta on paks.» (Erakogu)