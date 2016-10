Eesti käsipallikoondise vasakukäelise pommitaja Dener Jaanimaa koduklubi MT Melsungen sai Saksamaa kõrgliigas 31:27 (16:16) võidu FRISCH AUF! Göppingeni üle. Möödunud nädalal klubi vahetanud Jaanimaa koosseisu ei kuulunud.



Mait Patrail jäi nullile, kui tema koduklubi Hannover-Burgdorf jäi kodus 29:30 alla täiseduga jätkavale Berliini Füchsele.



Füchsel on kuuest mängust kuus ja Flensburg-Handewittil viiest mängust viis võitu. Hannover on kuue punktiga 8. ja Melsungen nelja punktiga 13. kohal.



Saksamaa esiliigas said eestlaste koduklubid kolm kaotust. Jürgen Rooba tööandja HSG Nordhorn-Lingen jäi võõrsil 23:24 alla HSG Konstanzilt. Janar Mägi ja EHV Aue kaotasid võõrsil TV 05/07 Hüttenbergile 27:34. Karl Roosna ja TUSEM Essen olid sunnitud ASV Hamm-Westfalenile alla vanduma 27:29. Roosna viskas kolm, Mägi ühe ja Rooba null väravat.



Liigatabelis on Essen viie punktiga 13., Nordhorn-Lingen nelja punktiga 14. ja Aue kahe punktiga 19. ehk eelviimane.



Islandi kõrgliigas on võidulainel Mikk Pinnoneni tööandja Afturelding, kes oli viimati 27:26 üle FH Hafnarfjordurist. Pinnone viskas 7 väravat. Viiest mängust neli võitnud Afturelding kerkis kaheksa punktiga Islandi kõrgliiga liidriks.



Prantsusmaa käsipalli esiliigas oli joonemängija Armi Pärdi koduklubi Massy kodus Pontault-Combault'st parem 28:26. Kolme vooruga neli punkti teeninud Massy on liigatabelis kolmandal kohal.



Rumeenia kõrgliigas viigistas Martin Johannsoni tööandja Bukaresti Steaua Timisoaraga 26:26. Johannson viskas ühe värava. Liigatabelis on kuue mänguga kaheksa punkti teeninud Steaua kaheksandal kohal.



Soome kõrgliiga neljandas voorus viskas Valdar Noodla ühe värava, kui Helsingi Dicken alistas 34:24 PIF-i. Taavi Tibari kahest väravast ei piisanud, et päästa Siuntiot 20:27 kaotusest BK-46-le. Soomes mängivastest eestlastest resultatiivseim oli Sten Toomla kes viskas GrlFK 35:20 võidumängus Riihimäki Dynamo üle neli väravat.



Tabeliliider on täiseduga jätkav Riihimäki Cocks, kuid GrlFK ja Dicken jäävad maha vaid ühe silmaga. Siuntio on nelja punktiga kuuendal kohal.