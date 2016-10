Mulle meeldib see, mida olen Kersti Kaljulaiust lugenud, kuid see on ka kõik, mida ma oskan tema kohta öelda. Nagu teisedki eestimaalased, olen olukorras, kus riigikogu liikmed tegid valiku minu eest - ju nad teavad paremini, millist presidenti meil vaja on.

Nende valimistega tehti liiga Eesti rahvale - tuli välja, et rahva tahe ei maksa midagi ja varem tähtsaks peetud debatile võib viie päevaga vee peale tõmmata. Tehti liiga kandidaatidele, kes viis kuud pidasid vastu tõsises võitluses ja kelle kodurahu ja privaatsust rikuti kõrgema eesmärgi nimel. Rahval on õigus teada? Tühja! Pole tal mingit õigust - niipea kui poliitikud ise oma sobingutes ja intriigides ära eksisid, valisid nad inimese, kelle puhul esimene küsimus on - kes see selline on? Tehti liiga Kaljulaiule, kes üleöö muutus tublist ametnikust põrsaks kotis ja nüüd lisaks presidendiameti pidamisele peab taluma ebausku ja siluma suhteid, mida ise rikkunud pole.

Mis puudutab naispresidenti, siis see retoorika jätab mind külmaks, vabandust! Naised ja mehed oleme me pimedas teki all, presidendilossis tahaks näha riigipead, mitte naiste- või meesterahvast. Ja ärge tulge mulle rääkima, et nüüd on meie ühiskond küps selleks, et valida naispresident, sest, nagu öeldud, ei kajasta 81 riigikogu liikme valik rahva tahet. Ja sellest on kahju.

Kuid sellegipoolest - või isegi selle kõige tõttu - ma soovin uuele presidendile jõudu ja jaksu ning loodan, et ta annab oma panuse selleks, et tulevikus presidenti valiks Eesti rahvas, mitte eliit.