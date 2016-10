Teine asi on muidugi see, et peame tegema kõik selleks, et mängijad oleksid võimalikult värsked. Koondise mõistes on praegu päris hea olukord, paljud mehed on saanud viimasel ajal mängida. Rohkem on kavas taktikatrennid, kedagi otseselt vormi pole võimalik viia.

Eesti jalgpallikoondis kogunes täna esimest korda uue peatreeneri Martin Reimi käe all, et valmistuda eesootavateks MM-valikmängudeks Gibraltari ja Kreekaga.

Kas lisaks taktikale tuleb rõhuda ka motivatsiooni poolele? Kindlasti! See on üks esimesi asju. Võime ükskõik, mis mänguplaani teha, aga kui seal ei ole head emotsiooni taga, siis see ei tööta niikuinii. Kutsutud mängijad peavad ükskõik, mis ka ei juhtuks, olema nii-öelda valmis oma kodumaa eest surema.

Teame, et Konstantin Vassiljev ja Sergei Mošnikov on pisut vigased. Mis seisus mehed Sa endale said?

Vara öelda. Ats Purje on ka natuke jalaga hädas. Paari päeva jooksul näeb. Sellist traumat kellelgi pole, mis kindlasti kriipsu peale tõmbaks. Meil on rahulikult aega vaadata, kui on vaja kedagi ravida, siis ravime või hoiame.

Kas sellega seoses muutub ka Rauno Sappineni liitumine U21 koondisega?

Jällegi, kui täna selgub, et keegi kukub kindlasti ära, siis peame ruttu mõtlema. Ennatlikult ei tahaks muutusi teha.

Esimene mäng on reedel, teine esmaspäeval. Kas võib kõne alla tulla mõne mängija, näiteks Vassiljevi, hoidmine teiseks mänguks Kreekaga?Kui mängija ei ole reedel 100% valmis, aga esmaspäevaks saab mängukorda, siis tuleb kõne alla. Eks me teame, et esimene mäng on veel tähtsam. Loomulikult ei pane me platsile mängijat, kes pole täiesti terve.

Ütlesid, et lähipäevadel algab taktika timmimine. Kui suur roll on treeningutel standardolukordade lihvimisel? Just ründefaasis.

Kõik asjad jalgpallis on tähtsad. Käime ikka standardid läbi, aga meil ei ole aega väga pikalt nendel peatuda. Üks koosolek ja üks lühike treening. Sellega peab saama nii palju selleks, et asi toimiks.

Aga pikemas plaanis?

Kui pikemalt kokku saame ja see jätkuvalt probleeme valmistab, siis tuleb vaadata. Need on olulised mõlemat pidi. Kaitses, et oleksime paremad ega laseks endale nii palju väravaid lüüa ja ründes, et tekitaksime rohkem ohtu.

Ründefaasis pole standardid viimasel ajal hästi sujunud. Nendega tuleks tegeleda. See on osa mängust, aga peame ka ründejoonise ja kaitsetegevuse läbi treenima.

On Sul vahet ka, kes debüütmängus vastas on? Kas Gibraltar on hea koht, kust alustada?

Teame, et siin oodatakse ainult ühte tulemus. Selles mõttes on keeruline. Lihtsam oleks võõrsil Belgia, kus võib piltlikult öeldes ainult üllatada. Tegelikult väga head ja mugavat olukorda niikuinii ei tule. Alati on mingi väljakutse.

On täna erilisem tunne ka, et A-koondis on lõpuks Sinu juures ja töö läheb lahti?

Kindlasti on, ma ei salga. Mul on hea meel nende meeste juures olla ja neid aidata nii palju kui oskan. Üksikult on neid kõiki palju nähtud, aga koos on muidugi teine tunne.

Kas plaan Gibraltari mänguks on juba valmis?

Teoreetiline plaan on muidugi valmis, aga peame teadma, kas väikese vigastusega mängijad on terved. Plaan on valmis, aga on lahtine, kes neid rolle täidab. Mõnel positisoonil.

Sa ise küll eelmise koondise juures polnud, aga abitreenerite kaudu tead ja oskad ehk ikka öelda, kuivõrd koondise rutiinid mänguks valmistumisel erinema saavad?

Kindlasti ei lõhu me kõike ära ega hakka kõike teistmoodi tegema. Aga muutusi on. See ongi esimese koosoleku teema, mis kohe (kella 17 paiku - M.T.) pihta hakkab.

Meil on 24 mängijat, 18 erinevat klubi. Ei ole mõeldav, et me kahe-kolme päevaga mingeid rutiine väga selgelt muudame. Loomulikult tuleb mingid asjad meeskondlikult teha, aga mõned asjad anname mängijate enda teha.