Ühtlasi tunnistas noor mängumees, et polegi varem meie tippmeeste, eesotsas Konstantin Vassiljevi ja Ragnar Klavaniga kokku puutunud. Oli ju too jaanuarikuine maavõistlus Rootsiga pigem B-koondiste pusimine.

Potentsiaalne debütant Käit aga pole. Selle sümboolse mängu tegi ta tänavu jaanuaris Rootsi vastu ära. "Muidugi on väga uhke tunne, A-koondise kutse iseenesest on juba eriline," sõnas Käit.

Eesti jalgpallikoondis kogunes täna Tallinnas, et valmistuda eesootavateks MM-valikmängudeks Gibraltari ja Kreekaga. Esimest korda teenis võistlusmängudeks A-koondise kutse Fulhami U23 meeskonnas palliv 18aastane Mattias Käit.

"Nüüd on esimene kord, kui nendega rääkinud ja patsu löönud olen," lisas Käit, kel Klavaniga ühise jututeema leidmine ei tohiks muret valmistada. Mängivad ju mõlemad klubijalgpalli Inglismaal. "Praegu veel pole jõudnud, aga muidugi, miks mitte!?"

Koduklubis läheb Käidil hästi. Ta on U23 satsi põhimees ning lõi reedel karikamängus Middlesbrough' eakaaslastele 3:1 võidumängus kaks väravat. "Sain hea emotsiooniga koondisesse tulla, eelmisel esmaspäeval lõin tegelikult peaga latti kah, aga nüüd tuli kaks väravat ära. Loodame, et hea hoog jätkub," lausus Käit, kes viimastes klubikohtumistes on mänginud paremal äärel.

Koondise peatreeneri Martin Reimiga ta oma rolli üle veel arutleda pole jõudnud, ent septembris, kui Reim veel U21 ja U23 esinduste eest vastutas, kasutas ta Käiti kord keskpoolkaitses, kord tipuründes. Noormees ise eelistaks olla tipus või ründaja all, ent kui peatreener näeb vajadust, oskab ta ka keskväljal mängida.

Eesti reedene vastane on Gibraltar. Käit tunnistas, et ei tea sealsest jalgpallist suurt midagi. "Vaatasin nende nimekirja, ükski nimi ei ütle midagi. Kreeka kohta tean seevastu palju rohkem. [Kaitsja] Kostas Stafylidis oli ka Fulhamis, temaga olen isiklikult kokkupuutunud ja rääkinud," sõnas Käit.

Juhul, kui Reim peaks Käidi reedel platsile usaldama, ootab teda eeldatavasti umbkaitses istuv vastane. Inglismaalt tal säärane kogemus puudub. "Kusjuures Inglismaal ei olegi umbkaitses kedagi," lausus ta.