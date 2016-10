Jäär

Üles võib kerkida sinu autoriteedi küsimus. Kui oled perekonnapea, pead oma sõnajõudu näitama. Kuid on võimalik, et just nüüd ei taheta su sõna kuulata. Ettevaatust loomadega! Sõnn

Päevamuster soosib uusi vaimsemat laadi kontakte ning juhuslikke kohtumisi - mis võivad võtta väga huvitavaid pöördeid. Seega ürita oma tegemistele anda laiemat vaimsemat kõlapinda. Kaksikud

Kosmogrammi mõjud lubavad meeldivaid arenguid nii vaimule kui kehale. Koged huvitavaid muljeid ja põnevaid kohtumisi. Kuid samas võid nüüd mõtlematult teha mõne liigutuse, mis hiljem probleeme põhjustab.

Vähk

Võtad mõttes kokku eelmiste päevade sündmused. Leiad, et elu on ilus, kui vaid osata seda näha ja nautida! See inimene, kellega kohtusid, mõtleb päris kindlasti sinuga samamoodi!

Lõvi

Võimalik, et oled üsna entusiastlikus meeleolus ning püüad teisi enda ettevõtmistesse kaasa tõmmata. Paraku pead tõdema, et paljud su ümber on kuidagi uimased ega taha vedu võtta. Neitsi

Hetk sobib elu nautimiseks igas mõttes - eriti juhul, kui sul õnnestub oma hetki siduda mingite eriliste ja omapäraste ettevõtmistega. Kerge on vastaspoolt ära võrgutada - näiteks arvutivõrgu kaudu. Kaalud

Sind on kerge provotseerida ning endast välja viia. Seega hoia end tagasi sõnades ja sotsiaalses plaanis, kuid mitte kehaliselt – tee aktiivselt sporti, lae kõik võimalikud pinged maha! Skorpion

Positiivse mõjuga päev - eriti siis, kui sa rohkelt ringi liigud, autoga sõidad või töötad arvuti taga. Sel juhul on sul võimalus oma töös läbimurre saavutada. Samas võid olla liiga paranoialine. Ambur

Oled üsna emotsionaalses meeleolus, eriti õhtutundidel. Suhted pereliikmetega on olulised, kuid sa võid ka kergesti üle mängida. Samuti ei suuda sa endale midagi keelata. Kaljukits

Kuu liigub Kaljukitses ning moodustab kvadraadi Uraaniga. Seega võid olla üsna rahutus ja tujukas meeleolus ning võid kellegiga vaidlusse sattuda. Ettevaatust nii liikluses kui ka loomadega! Veevalaja

Täna valitseb alateadvus. Päeva märksõnadeks on sügavus, tähendusrikkus ja salapärasus. Sa tunned rohkem kui näed ja see loob üsna müstilise õhustiku. Ka suhetes naudid suuremat sügavust.