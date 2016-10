Intellektuaalne sõõm värsket õhku teeb imesid! Täna võib Eesti rahvas endale uhkusega õnne soovida. Me oleme kõik koos astunud ühe pika sammu omariikluse käänulisel teel ja saanud väga väärtuslikke õppetunde demokraatia keerdkäikudest. Ja peamine – me oleme saanud Eestile väga hea presidendi. Sellise uue aja riigijuhi, kes ei ole ei rahva ema ega rahva isa, kel pole vaja meeldida seal ja põhjustel, mis pole päris ausad ja kes pole juba ette kellelegi võlgu, kes aga on lisaks oma vaieldamatule kvalifikatsioonile ja kogemusele naine, nelja lapse ema ja noor vanaema. Siin on nii palju uusi tähendusi, mis liigutavad paljusid.

Lisaks – uue aja juhid ei ela Olümposel, neile ei pea alt üles vaatama. Nad on meie hulgas, asjalikud, käised üles kääritud ja löövad kaasa seal, kus võimalik ja on eestvedajad ja sõnakad siis, kui seda on Eesti inimeste ja Eesti eest seismisel vaja.

Nii võibki öelda, et tänasega algas Eestis päris kindlasti mitmes mõttes uus, teadmistepõhise poliitika aeg. Seda usku kinnitab Kersti Kaljulaidi senine karjäär, mis on kulgenud sirge selgselt ja selge sõnaliselt ja – silmavaateliselt. Ma loodan, et see tähendab argumentidel põhinevat, eesmärkide ja probleemide ühist ja täpset sõnastamist ning nendest lähtuvalt parimate alternatiivide kaalumist. Veel rohkem üksteise ärakuulamist.

Vähem loosungeid, rohkem koostööd igas mõttes ja see võib oma tulemuslikkuses üllatada veel kõiki. Ei midagi rohkem ega vähem kui jõudu nii värskele vabariigi presidendile kui meile kõigile selle võimaluse ärakasutamisel!

Öeldakse, et tekkinud kriisi oleks kahju raisku lasta ja mingil uskumatul kombel olemegi uue võimaluse saanud ületada ja unustada paljutki, mis viimastel kuudel või aastatel on juhtunud. Olgem siis tänulikud nii selle keerulise kampaania kui ka kõigi nende kuue kuu jooksul toimunud arengute eest, mis tõid Eesti täna selle ajaloolise otsuseni!