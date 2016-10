Mul on hea meel, et väga tugev inimene on Eesti president. Paljud Eesti inimesed tunnevad ennast nüüd paar protsenti õnnelikumana – sest juhtunud on midagi värskendavalt head. Et meie olemegi avatud mõtlemisega kaasaegne ühiskond, võimelised olulistes asjades kokku hoidma ja olulist ebaolulisest eristama. See kindlustunne on inimestele on väga oluline. Ei Toomas ega Arnold vaadanud ennast peeglist meespresidendina, neid ei kritiseeritud soo ega rüü pikkuse tõttu. Nad olid lihtsalt presidendid. Ja ega presidendi sugu polegi tähtis, kui just seda eraldi väntsutama ei hakata. Palun ärge hakake ka nüüd väntsutama soo tõttu! Head kaudsed mõjud tekivad tänu nähtavale naistippjuhile teiste riikide uuringute põhjal küll. Näiteks paranevad koolides tüdrukute matemaatikahinded, sest enesekindlust tuleb juurde. Eestis tõenäoliselt väheneb ka palgalõhe, sest kuidas nüüd ikka enam öelda, et lapsed ja töö kokku ei sobi.