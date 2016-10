Kersti Kaljulaidi presidendiks valimine riigikogus 81 poolthäälega seab meid ühele pulgale naaberriikidega, kus on riigi etteotsa naisi valitud juba ammu. Et valik langes punaminevikuta kandidaadile, mille poolest erineb uus president nii mõnest eelkäijast kui ka valimiskogusse jõudnud presidendikandidaadist, on aga omamoodi märk postsovetlikust poliitika- ja mõtteruumist väljumisest.

Värske näona osa rahva ja mõne poliitikugi jaoks oodatakse Kaljulaidilt, et tema presidentuur toob uut hingamist ja visiooni nii poliitikasse kui ka Eesti ellu laiemalt. Paraku on selle visiooniga tutvumiseks jäänud nii napp aeg, seega Kaljulaidi sisuline valimiskampaania on tegelikult alles algamas. Küll aga annavad senised esinemised aimu, et uus president kavatseb Toomas Hendrik Ilvesest eeskuju võtta vaid välispoliitikas (ja ehk sotsiaalmeedias, sest kohe pärast presidendiks saamist tegi Kaljulaid oma esimese Twitteri säutsu). Sisepoliitikas, kus Ilvese osalemise huvi oli tuntavalt leige, soovib Kaljulaid vältida elu mustvalgeks rääkimist.

12 viimast aastat Luksemburgis elanuna võib Eesti siseelu pooltoonide tajumine osutuda küllalt raskeks, ent püüdlikkust ja tahtejõudu peaks Eesti pikaajalisel esindajal Euroopa Kontrollikojas ja Mart Laari kunagisel majandusnõunikul jaguma küll. Nii võib loota, et Eesti inimestega kohtumise soov polnud vaid tühi valimislubadus, samamoodi nagu kõikide ühiskonnagruppide eest seismine. On ju inimestel lootus, et ükskord algaks aeg, kus president ei ole kauge kõnepidaja Kadriorus, vaid inimene, kes räägiks rahvaga otse ja oleks Eesti eluga kursis kuni pooltoonideni välja.

Väheoluline pole seegi, et Kaljulaid on seni mõjunud poliitikavälise presidendikandidaadina. Nurjas ju ülejäänute vormiliselt parteitute presidendiks pürgijate võimalused presidendiks saada just see, et erakonnad ei suutnud valimiskampaania aupaistest kuidagi kõrvale hoida. Erakondadest sõltumatust ootame Kaljulaidilt ka siis, kui presidendi ametikett juba kaelas.

Kui Kaljulaid seda kuulda võtab, siis parimal juhul saime eile presidendi, keda tahaksime näha kandideerimas ka teiseks ametiajaks.