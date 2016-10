Eesti venekeelse meedia esindaja pidas eile kõige olulisemaks vastselt presidendilt pressikonverentsil küsida, kas ta ikka kavatseb siinsete venelastega vene keeles rääkida.

See küsimus peegeldab ehedalt meie armsate koduvenelaste janatoomilikku suhtumist – me ei kavatsegi mingit väljasurevat eesti keelt õppida, mis sest, et suurem osa meist elab Eestis juba sünnist saadik.

Ma ei usu, et venelaste peaaju oleks erinevalt teistest rahvastest sellise ehitusega, mis ei võimalda eesti keelt elementaarselgi tasemel selgeks saada. Pigem on asi suhtumises. Eestlased aitavad sellele ise kõigiti kaasa, seetõttu paneb tegelikult imestama, kes üldse eesti keelt viitsib õppida, kui igapäevaelus saab seda nulltasemelgi valdamata hakkama. Proovigu mõni müüja vene keeles mitte teenindada!

Erandiks polnud ka Kersti Kaljulaid, kes otse loomulikult vastas, et suudab vajadusel vene keeles rääkida. Kommunistide unistus kakskeelsest Eestist (loe: venekeelsest) on saanud eestlaste endi käe läbi lõpuks ometi teoks.