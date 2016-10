Vähk Ära tee midagi sellist, mis võib tüli majja tuua. Sinu ja teiste vahel on täna palju pingelisi peegeldusi, mis mõjuvad ärritavalt nii sulle kui su partnerile. Samas on sul palju füüsilist energiat.

Lõvi

Kipud olema tobedalt järjekindel, kangekaelne ja nõudlik asjades, mis seda sugugi väärt ei ole. Samas on päev soodne süvenemiseks mingisse teemasse.

Neitsi

Sa ei suuda oma mõistuslikkust ja ratsionaalsust välja lülitada – eelkõige just armusuhetes võib see sind tagasi hoida. Sulle tundub, et siirus on lapsik iseloomujoon.

Kaalud

Täna peaks suhetes lähedaste või perega vältima liigseid emotsioone. Kui omad selleks kalduvust, siis võid täna kergesti liialdada söögi ja joogiga. Su koduloom võib rohkem su tähelepanu vajada.

Skorpion

Kipud olema liiga kriitiline ja pisiasjade kallal noriv. Samas võib ka keegi teine olla sinu suhtes pedantsem ja nõudlikum kui tavaliselt. Täna päästaks huumor nii mõnegi pingelise hetke. Rahustavalt mõjuks ka kunst.

Ambur

Võid olla liiga nõudlik elu materiaalse poole suhtes. Sul võib tekkida tunne, et sul pole piisavalt asju või mingeid võimalusi ja see tekitab soovi oma positsioone parandada. Asjad on aga tihti vaid millegi puuduva aseaine.

Kaljukits

Kuu liigub Kaljukitses ja teeb päeva jooksul ühenduse sõjaka ja energilise Marsiga. Tegutsemise päev, mil jõuad tavalisest rohkem. Samas tuleks eemale hoida vaidlustest ja olla ka ettevaatlik loomadega.

Veevalaja

Selle asemel, et probleeme lahendada, kipud sa probleeme juurde konstrueerima. Sa mõtled ka lihtsatest asjadest väga keeruliselt, mis panebki alguse võimalikele probleemidele.