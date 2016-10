12. juulil 2009 ametisse astunud Dalia Grybauskaité (60) on vallaline ja lapsi tal pole.

Lõuna-Korea

Lõuna-Korea president Park Geun-hye. (SOE ZEYA TUN /Reuters)

Park Geun-hye (64) on pidanud presidendi ametit alates 25. veebruarist 2013. President oli ka tema isa Park Chung-hee, kes mõrvati 1979. aastal. 1974. aastast, mil tapeti tema ema, tegutses Park Geyn-hye üle viie aasta Lõuna-Korea esileedina. Ta on vallaline.

Tšiili

Tšiili president Michelle Bachelet. (CARLO ALLEGRI /Reuters)

Kaks aastat ja veidi üle 200 päeva Tšiili eesotsas olnud Michelle Bachelet (65) abiellus 1979. aastal Jorge Dávalos Cartesega, kuid nad lahutasid juba viis aastat hiljem.

Malta

Malta president Marie-Louise Coleiro Preca. (DARRIN ZAMMIT LUPI /Reuters)

4. aprillil 2014 ametisse astunud Marie Louise Coleiro Preca (57) on abielus ja ühe lapse ema. Abikaasa Edgar Preca on tunnistanud, et riigi esimese härra roll on talle kui introverdile vastumeelt. Varem Air Malta juhtkonnas töötanud Edgar läks 2012. aastal vabatahtlikult pensionile, et Marie’d valimiskampaanias aidata ning isegi ustelt ustele käia. “Marie’l on pikad päevad, nii et on mõistlik, et mina juhin majapidamist,” Edgar öelnud. Ta on rääkinud, et ärkab koos abikaasaga kell pool viis hommikul, et juua tass teed, sõrmitseda palvehelmeid ja lugeda lehti. “Õhtul tuleb Marie hilja koju, soojendan talle toitu, lobiseme veidi ja siis ongi päev läbi.”

Horvaatia

Horvaatia president Kolinda Grabar-Kitarovic abikaasa Jakoviga valimisvõitu tähistamas. (ANTONIO BRONIC /Reuters)

Horvaatia president Grabar-Kitarovic. (KACPER PEMPEL /Reuters)

Mullu 19. veebruaril presidendiks vannutatud Kolinda Grabar-Kitarović (48) on juba 20 aastat abielus Jakov Kitarovićiga. Neil on kaks teismelist last. Oma meest on Horvaatia president nimetanud professionaalseks isaks. Jakov pani õpetajaameti maha, et kodust tagalat kindlustada. Teravkeeled on märkinud, et turske mees jätab mulje, nagu oleks ta oma abikaasa ihukaitsja.

Mauritius

Mauritiuse preswident Ameenah Gurib. (KARIM JAAFAR /AFP)

Eelmise aasta juunis ametivande andnud Ameenah Gurib (56) on 1988. aastast abielus kirurg Anwar Fakimiga. Neil on poeg ja tütar. Mees praktiseerib endiselt.

Nepaal

Nepaali president Bidhya Devi Bhandari. (AFP)

Bidhya Devi Bhandari (55) sai presidendiks mullu oktoobris. Ta on lesk: abikaasa Madan Bhandari, populaarne kommunist, hukkus 1993. aastal autoavariis. Väidetavalt oli tegu mõrvaga.

Marshalli saared

Marshalli saarte president Hilda Heine. (AFP)

Tänavu jaanuari lõpus ametivande andnud Hilda Heine (65) on abielus Tommy Kijineriga.

Taiwan

Taiwani president Tsai Ing-wen. (TYRONE SIU /Reuters)

Maikuus presidendiks kinnitatud Tsai Ing-wen (60) on vallaline ja lasteta. Tema kodusteks kaaslasteks on kaks kassi, Think Think ja Ah Tsai, keda võis aktiivselt näha ka tema presidendikampaanias.

Austria