"Sümptomid on sellised, et kahe-kolme päevaga peaks kõik korras olema," lausus Vassiljev. "Eks elu näitab, aga loodame, et olen reedeseks mänguks valmis."

Eesti jalgpallikoondise keskväljamaestro Konstantin Vassiljev jättis eilse Poola kõrgliiga kohtumise kerge trauma tõttu vahele. Täna oli mees Tallinnas ja avaldas lootust, et on reedel MM-valikmängus Gibraltari vastu rivis.

Hullemaks too kohtumine mehe sõnul midagi ei teinud, aga jalg andis tunda. "Saime aru, et kolme päevaga asi ei parane, on vaja pikem paus võtta. Treener otsustas, et pole mõtet riskida ja andis eile puhkust. Loodetavasti tuleb see koondisemängudele kasuks."