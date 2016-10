Ungari valitsus eesotsas peaminister Viktor Orbaniga on olnud Euroopa Liidu ettekirjutatud põgenikekvootide veendunud vastane.

Suhtumine rändekriisi kütab Euroopas endiselt kirgi. Nii toimus pühapäeval Ungaris rahvahääletus Euroopa Liidu põgenikekvootide vastu. Austria välisminister Sebastian Kurz pahandas samal ajal Saksa telekanali ARD vestlussaates Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeliga, kes surub teistele riikidele peale asüülipoliitikat, mida need ei taha.

Orban rõhutas juba mullu detsembris, et kohustuslike põgenikekvootidega levitatakse terrorismi ja need on ka vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Seetõttu esitas Ungari Luksemburgis asuvasse Euroopa kohtusse hagi Euroopa Komisjoni otsuse vastu.

Kohtuveskid jahvatavad aga aeglaselt ja seetõttu toimus Ungaris pühapäeval valitsuse initsiatiivil rahvahääletus.

Valijatelt küsiti: "Kas te tahate, et Euroopa Liit kirjutaks ette mitteungarlastest kodanike kohustusliku ümberpaigutamise Ungarisse ilma Ungari parlamendi heakskiiduta?"

Osavõtt referendumist jäi kesiseks

Oodatult vastas lõviosa referendumil osalenutest sellele küsimusele eitavalt. Ei ütlejaid oli koguni 98,3%. Paraku käis arvamust avaldamas vaid 43,35% hääleõiguslikest kodanikest.

See tähendab, et formaalselt kukkus rahvahääletus läbi, sest Ungaris kehtiva seaduse järgi pidanuks osavõtuprotsent olema suurem kui 50.

Austria välisminister Kurz võttis Ungari peaministri Orbani Saksa telestuudios kaitse alla.

Kurzi sõnul ei peaks me keskenduma sellele, et referendumist osavõtt jäi tagasihoidlikuks, vaid nägema seda, et väga suur osa valijatest suhtus põgenike ümberjagamisse eitavalt.

PAHANDAB MERKELIGA: Austria välisministri Sebastian Kurzi (30) arvates on Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ajanud rändekriisi reguleerimisel valet poliitikat. (Reuters / Scanpix)

Tasub meenutada sedagi, et 12. aprillil 2003 Ungaris korraldatud rahvahääletusel Euroopa Liitu astumise üle oli osavõtuprotsent 45,6 ja Euroopa Liitu astumise poolt oli 83,8% osalenutest.

Kui neid numbreid võrrelda äsjase referendumi tulemustega, siis põgenikekvootide vastaste koguarv ületab Euroopa Liitu astuda soovinud ungarlaste arvu. Keegi ei ole aga Ungari astumist Euroopa Liitu kahtluse alla seadnud.

Kurz toonitas, et põgenike ümberjagamine Euroopa Liidu raames niikuinii ei funktsioneeri.

"Põgenikud ei taha minna Rumeeniasse, Ungarisse või Poolasse, vaid soovivad paremat elu otsida Austrias, Saksamaal või Rootsis," ütles Austria välisminister.

Pealegi käib ümberjagamine väga aeglaselt. Kui senine tempo püsib, siis võtab plaanijärgsele 160 000 põgenikule uue elupaiga leidmine 30 aasta aega.

Põgenikud igasse riiki minna ei taha

Kurz kritiseeris teravalt ka põgenikekvoote toetavat Saksamaa liidukantslerit Merkelit, kes surub teistele riikidele peale asüülipoliitikat, mida nad ei toeta.

Pealegi saadab Kreekasse ja Itaaliasse jõudnud põgenike ümberjaotamine välja vale signaali ning ergutab inim­smugeldajaid uusi põgenikke nendesse riikidesse tooma. Õigem oleks põgenikke Euroopasse tuua otse Süüriast.

Austria välisministri arvates on Euroopa Liit rändekriisi reguleerimisel juhindunud valedest prioriteetidest.

"Oleks meie kõrgeim eesmärk algusest peale olnud põgenike ümberjaotamise asemel välispiiride kaitse, siis ei oleks pühapäeval Ungaris tõenäoliselt ka rahvahääletust korraldatud."

Ungari peaminister Orban leiab, et kuigi pühapäevasel referendumil jäi osavõtt oodatust väiksemaks, ei saa Euroopa Liit ungarlaste tahet ignoreerida. "Küsimus oli: Brüssel või Budapest, ja rahvas vastas Budapest," rõhutas Orban.

Saadame majanduspõgenikud tühjale saarele

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli teretulemast-poliitika on absoluutne viga, rõhutas Tšehhi president Milos Zeman (72, pildil) ärilehele Financial Times antud intervjuus.

Saadame majanduspõgenikud tühjale saarele. (Reuters / Scanpix)

Zemani sõnul ei ole tal midagi Ukrainast või Venemaalt tulevate sisserändajate vastu.

"Olen ainult moslemitest sisserändajate vastu, sest nende kultuur on vastuvõetamatu," lisas Tšehhi president.

Zeman kinnitas, et ta on teadlik Süüria ja Iraagi sõdade õudustest, kuid Euroopasse pürgijate hulgas on ka palju majanduspõgenikke.