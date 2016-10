“Olen rahul, et Eestil on president, kes on erakondadeülene,” ütleb jurist ja endine presidendikandidaat Allar Jõks.

“Ma arvan, et kõik senised kandidaadid, kes viis kuud tegid kampaaniat, lõid selleks eelduse, et Eesti saaks presidendi, kes ei sõltu suurematest erakondadest. Ma arvan, et see ongi kõige tähtsam,” leiab Jõks.

Oma ootused jätab Jõks enda teada. “Kindlasti on ootused. Aga laseme inimesel atra seada.”