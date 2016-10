Tolliametnik asub laeva üle vaatama: "Narkootikume on?"

Kapten võtab kohvri välja: "On. Näete, palun, heroiin, kokaiin..."

Tolliametniku silmad löövad põlema: "Aga võib-olla on relvi ka?"

Kapten otsib teise kohvri: "Palun. Makarov, Kalašnikov, padrunid... Kõik on olemas."

Tolliametnik küsib kavalalt: "Siis on vist valuutat ka?"

Kapten võtab kolmanda kohvri: "Näete, miljon dollarit, palun..."

"Ja see kõik on teie oma?" küsib tolliametnik.

"Ei, see on teie oma," vastab kapten. "Minu oma on trümmis."