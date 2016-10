„Esimene Audi Q5 oli aastaid maailma enimmüüdud SUV omas klassis. Selle järeltulija kavandamine ei olnud lihtne ülesanne, ent just see muudab asja niivõrd huvitavaks," ütles Rupert Stadler, AUDI AG juhatuse esimees. „Uue Q5-ga seame lati pügala võrra kõrgemale. Suurte uuenduste hulka kuulub ultratehnoloogiaga quattro ajamisüsteem, väga tõhusad mootorid, õhkvedrustus amortisaatorite reguleerimisega ning mahukas infotainment ja juhiabisüsteemide nimekiri."

Audile omane: viide quattro nelikveole Silmatorkavalt laineline ja sügavate sisselõigetega õlajoon annavad auto külgvaatele iseloomu. Tugevalt rõhutatud rattakoopad on viide quattro nelikveole. Madal katus muutub sujuvalt tagaosaks. Nii nagu eeski, loovad tagaosas olevad horisontaalsed jooned pildi sõiduki laiusest. Tagalaternad on lisavarustusena saadaval ka dünaamiliste suunatuledega. Tagaluuk on vormitud ümber Audi Q mudelitele iseloomulike C-piilarite. Difuusor ühendab heitgaaside väljalasketorud.

Audi pakub uut Q5 14 värvitoonis. Saadaval on viis varustuse valikut – sport ja disain, S line sportpakett, disain selection ja S line välispakett. Need mõjutavad üleüldist välimust. Disainis rõhutavad uue maasturi karmi iseloomu halli kontrastvärvi keredetailid, samal ajal kui Audi Q5 sport keredetailid on värvitud sõiduki välisvärvi järgi.

Kaalu vähenemine: kuni 90 kg kergem kui eelmine mudel

4,66 meetrit pikk, 1,89 meetrit lai ja 1,66 m kõrge koos 2,82 meetrise teljevahega – võrreldes eelmise mudeliga on uus Q5 kõigis mõõtmetes kasvanud. Samaaegselt vähenes tühimass mootorist sõltuvalt kuni 90 kg.

Uus Q5 seisab oma klassi tipus ka aerodünaamiliste omaduste poolest. Neljasilindriliste versioonide cd tegur (tuuletakistustegur) on ainult 0,30. Tuulemüra on erakordselt madal ja vibratsiooni summutamine kõrge – uus Audi maastur hellitab juhti ja kaasreisijaid oma klassi parima siseakustikaga.

Avar ja lai: interjöör

Interjööris on lahedalt ruumi viiele inimesele ja selle peamised mõõdud ületavad nii eelmise mudeli kui konkurentide omad. Horisontaalselt paiknevad jooned rõhutavad laiuse ja mugavuse üldmuljet ning kolmemõõtmeline iluliist kulgeb terve armatuurlaua laiuselt. Uus varustuste kontseptsioon pakub klientidele laia värvide ja materjalide valikut.

Uus, efektiivsem kliimaseade on saadaval kahes versioonis. Standardvarustuses on kolme kodaraga multifunktsionaalne rool, lisavarustuses ka roolisoojendus. Istmefunktsioonide valik on ülimalt lai, ulatudes kuni massaažini välja. Kui on pime, loob lisavarustuses olev üldvalgustus (standardina koos disain selection´ga) meeldiva atmosfääri 30 erineva värvivaliku abil.

Uue Audi Q5 tagaistmete seljatugi on kolmeosalise jaotusega. Istme seljatoe pikisuunaline ja kaldenurga reguleerimine on lisavarustuses. Sõltuvalt tagaistme asendist on pakiruumi üldmaht 550–610 liitrit, mis on 10 liitrit rohkem kui eelmisel mudelil. Kui tagaistme seljatugi on alla klapitud, suureneb pagasiruumi maht 1550 liitrini.

Lihtsalt ladus: kontrollseadmed ja ekraanid

Uue Audi Q5 kasutamine on intuitiivne ja seda iseloomustab kolm uut suurepärast uuendust. Audi virtuaalse näidikutepaneeli suurepärast graafikat saab näha 12,3-tollisel kõrgresolutsiooniga ekraanil. Juht saab valida kahe vaate vahel – klassikaline vaade suurte ümmarguste näidikutega ja režiim, kus on esile toodud navigatsioonikaardid või loetelud. Samuti kuvab head-up displei põhiteabe esiklaasil.

Peamise juhtelemendina toimib konsooli keskel asuv MMI (multimeedialiides). Tipptasemel meelelahutusliku teabe – MMI navigatsioon „Plus“ koos MMI touchi ja 8,3-tollise ekraaniga – süsteemis on puutepaneel integreeritud pöördnupule. See tunneb ära käsitsi kirjutatud märgid kui ka nuti-elektroonikas tuntud käeliigutused nagu näiteks suurendamine.

MMI toimimisloogika põhineb tänapäeva nutitelefonides kasutatud madalate hierarhiate ülesehitusel ja pakub funktsioone nagu arukas vabatekstiotsing. Uus loomuliku kõne hääljuhtimise funktsioon tuvastab muuhulgas ka igapäevakõne sisendeid. Lisavarustusena pakub Audi värskelt välja töötatud head-up displeid. See kuvab olulist teavet esiklaasile, seda muuhulgas juhiabisüsteemidelt, kiiresti äratuntavate sümbolite ja numbritena.

Audi navigatsioon: „Isiklik teekonnaassistent“

Sarnaselt Q7 ja A4 mudelitele on ka Audi Q5 sõidukil iseõppiv „isikliku teekonnaassistendi“ funktsioon. Pärast selle funktsiooni aktiveerimist õpib navigatsioonisüsteem ära marsruudid ja sihtkohad, mida juht regulaarselt valib ning seostab selle teabe pargitud asukoha ja kellaajaga.

Aktiivses olekus õpib süsteem seega juhi käitumisest ja kasutab seda teavet optimeeritud marsruudi planeerimisel järgmise reisisihi korral – isegi siis, kui navigeerimine pole aktiivne. Navigatsioonisüsteem kaasab arvutusse kolm kõige tõenäolisemat sihtkohta, võttes arvesse nii saabumise aega kui hetkelist liiklustihedust. Näiteks saab süsteem soovitada juhil aktiveerida navigeerimisfunktsioon, et saada teavet võimalike alternatiivsete marsruutide kohta. Juht otsustab, kas soovib funktsiooni aktiveerida või mitte. Samuti on tal võimalus kustutada salvestatud sihtkohad. Kui funktsioon on välja lülitatud, ei salvesta süsteem sihtkohti ega arvuta kustutatud sihtkohti sõidetavate marsruutide sekka.

LTE võrgus MMI navigatsioon „Plus“

MMI navigatsioon „Plus“ kasutab Audi connect moodulit, et ühendada LTE-moodul ja WiFi hotspot, mis võimaldab reisijatel võrguga ühendada kuni kaheksa mobiiliseadet.

Tasuta Audi MMI connect rakendus loob tiheda vastastikuse seose auto ja nutitelefoni või nutikella vahel ja pakub muid teenuseid. Nende hulka kuulub oluliste sõiduki olekute kaugkontroll, online-meedia voogedastus ja kalendri edastamine nutitelefonist MMI-sse.

Kõrgekvaliteediline valik: Infotainment moodulid

Audi phone box ühendab nutitelefonid sõiduki antenniga tagamaks optimaalse levi vastuvõtu, samuti laeb see nutitelefone induktiivselt vastavalt Qi standardile. Bang & Olufseni helisüsteem koos uuendusliku 3D heliga tutvustab kõrguse ruumilist mõõdet. Uudne Audi tahvelarvuti toimib tagumise istme meelelahutusseadmena. Audi nutitelefoni liides toob uude Q5 mudelisse ka Apple CarPlay ja Android Auto.

Juhiabi- ja ohutussüsteemid

Juhiabisüsteemide osas on uus Audi Q5 taaskord tipus tänu oma laiale valikule kõrgtehnoloogilistele lahendustele. Nutika koostööga süsteemid esitlevad järgmist sammu isesõitvate autode suunas. Need on komplekteeritud kolme paketti – Tour, City ja Parking.



Ennustav tõhususabi aitab juhil säästa kütust auto ümbrust kirjeldava spetsiifilise teabe abil. Adaptiivne püsikiirusehoidja koos sellega kaasneva liiklusummikute assistendiga saab hakkama osalise juhtimisega aeglases liikluses. Audi aktiivne sõidurea abi muudab sõidureal püsimise lihtsamaks. Pikivahe hoiatus teavitab juhti, kui vahemaa teise sõidukiga langeb alla ohutuspiiri.

Tagaosa ristisuunas läheneva sõiduki hoiatusfunktsioon, väljumise hoiatussüsteem, kokkupõrke vältimise ja pööramisabi on teised uued funktsioonid, mis aitavad suurepäraselt kaasa ohutuse tagamisele. Sama kehtib pre sense turvalisussüsteemi puhul – Audi pre sense city on standardfunktsioon, mis hoiatab juhti jalakäijate ja teiste sõidukite eest ning võib kasutada automaatset hädaabipidurdust. Parkimisabi, kaamerapõhine liiklusmärkide tuvastamine ja mäest laskumise abisüsteemid on samuti funktsioonide valikus.

Võimas viisik: TDI ja TFSI mootorid

Uus Audi Q5 tuleb Euroopa turule viie võimsa ja tõhusa mootoriga: nelja TDI ja ühe TFSI mootoriga. Need on kuni 20 kW (27 hj) võimsamad, ning ometi märkimisväärselt vähenenud kütusekuluga. Eriti tõhusad on uue Q5 2.0 TDI mootorid, mille võimsused on 110 kW (150 hj), 120 kW (163 hj) ja 140 kW (190 hj).

Kaks tippmootorit ühendavad suurt võimsust tõhususega. Edasi arendatud 2.0 TFSI võimsus on 185 kW (252 hj), kuid ometi tarbib see vaid 6,8 l kütust 100 km kohta, mis võrdub 154 g CO2-ga km kohta. Samuti oluliselt muudetud 3.0 TDI võimsus on suurenenud kuni 210 kW (286 hj) ja selle pöördemoment on 620 Nm.

Mitmekülgne ja tõhus: jõuülekanne

Keskklassi SUVi jõuülekanne on algusest lõpuni ümber projekteeritud – see kehtib ka kuuekäigulise manuaalkäigukasti, seitsmekäigulise S tronicu ja kaheksakäigulise tiptronicu puhul (ainult 3.0 TDI mootoril). Automaatkäigukastidel on kütust säästva vabakäigu funktsioon. Juht kontrollib automaatkäigukaste käigukangi või roolil käiguvahetuslabade abil, kuid mõlemal juhul edastatakse signaalid elektrooniliselt.

Uus ultratehnoloogiaga quattro jõuülekanne on standardvarustuses järgmistel mootoritel: 2.0 TDI võimsusega 120 kW (163 hj) ja 140 kW (190 hj) ning 2.0 TFSI võimsusega 185 kW (252 hj). Valikuna saab seda 110 kW (150 hj) võimsusega diiselmootorile.

Ultratehnoloogiaga quattro lahutab tagatelje jõuülekandest alati, kui nelikveo kasutamine ei ole vajalik, suutes selle vajadusel ennetavalt taas siduda. Uus kontseptsioon aitab oluliselt tõhusust tõsta vähendamata sealjuures veojõudu ja sõidudünaamikat.

Nii esi- kui nelikveo puhul annab veojõukontroll juhtimisele viimase lihvi. Nutikas tarkvaralahendus tagab alati dünaamilise, täpse ja kontrollitava juhtimiskogemuse. Audi V6 diiselmootori puhul pakutakse sportdiferentsiaali tagateljel, mis jaotab pöördemomendi rataste vahel nii, nagu vajalik, tagades seeläbi maksimaalse sõidudünaamika – see on veel üks uus funktsioon võrreldes selle seeria mudelite ja konkurentidega.

Vastuolude lahendamine: veermik

Uus Audi Q5 võimaldab käsitsemist, mis ühendab väga erinevad tugevused – see on üheaegselt nii sportlik kui äärmiselt mugav. Aluse loovad selleks äsja välja töötatud viiehoovaline vedrustus ja samuti uus elektromehaaniline roolivõimendi süsteem. Dünaamiline roolisüsteem on lisavarustuses, selle ülekandearv varieerub vastavalt sõidukiirusele ja pöördenurgale.

Vedrustusel ja amortisaatoritel on kaks valikut. Amortisaatorite seadistusega veermik pakub äärmiselt laiaulatuslikku mugavust ja dünaamilisust, mida juht saab valida Audi drive select süsteemi abil. Lisaks amortisaatorite seadistusele saab uut adaptiivset õhkvedrustust kasutada kere kõrguse reguleerimiseks viiele erinevale tasandile.

Audi drive selecti süsteemiga, saab juht valida ühe seitsmest sõidurežiimist. Kaks uut režiimi, lift/offroad ja allroad, rõhutavad optimaalselt Audi Q5 offroad iseloomu.

Uuel Audi Q5-l on standardis 17-tollised kergmetallveljed. Disain ja sport varustusega variantidel on 18-tollised veljed ning S line sportpaketil ja Audi disain selection´il on 19-tollised veljed. Lisavarustuses on saadaval kuni 21-tollise läbimõõduga veljed.