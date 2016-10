Meediasse on jõudnud teated ISISe liidri Abu Bakr al-Baghdadi äärmiselt halvast tervislikust seisundist. Väidetavalt serveeriti nii talle kui tema kolmele kaaskondlasele mürgitatud toitu.

Terrorirühmitus on käivitanud otsingud süüdlase leidmiseks, vahendas Daily Mail Iraagi uudisteagentuuri WAA .

Ajaleht meenutab, et käesoleval aastal ringlesid ajakirjanduses uudised, milles tetati, et Abu Bakr al-Baghdadi on hukkunud USA õhurünnakutes. Paraku osutusid need ekslikeks.

Baghdadi, kelle kodanikunimi on Ibrahim Awad Ibrahim, on sündinud 1971. aastal Samarras. Arvatakse, et ta oli pühasõdalane juba Saddam Husseini valitsusajal.