MTÜ Eesti Isikulooline Indeks avalikustas Facebookis meie vastvalitud presidendi nime väärika ajaloo.

"Perekonnanime Kaljulaid võtsid endale nimede eestistamise ajal (enamasti 1935-1940) 58 perekonda või üksikisikut. Kuna ühe muutmise kohta tuli keskmiselt 3 inimest, said tervelt umbes 174 inimest selle endale uueks nimeks. Varasemad nimed olid neil Kurg, Konts, Oina, Prügi, Korotky, Kips, Tank jt."

"Kersti Kaljulaiu vanaisa perekonnanimi enne eestistamist oli Klook (ka Look). Nimemuutmine toimus 1935. aastal Lümanda vallas Saaremaal. Kaljulaid on üks ca 15 000 nimest raamatus "Eesti nimi. Valik uusi perekonnanimesid". Küllap leidis ka Kersti Kaljulaiu vanaisa Theodor Klook selle nime tollest raamatust ning nimi oli mõeldud"sarnaselt tuhandetele teistele selles raamatus loodusnimena, mida on põhjust käänata Kaljulaid : Kaljulaiu."