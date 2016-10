Kunstnik ja poliitik Heinz Valk mõtleb hetke ja ütleb: "Kaljulaidile peaks soovima seda, et ta Euroopa suunda silmist ei laseks.

"Eesti saatus oleneb Euroopa Liidust," selgitab Valk. "Kui sealsed erimeelsused ületatakse, on ka meie tulevik kindlam. Tal peaks see kant tuttav olema ja et ta seda siis unarusse ei jätaks. See on olulisem kui siinse üksmeele leidmine, mis on ilmselt ka keerulisem. Eesti poliitikute seas üksmeele leidmine pole lihtne."