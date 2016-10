Riigikogu liige ja EKRE presidendikandidaat Mart Helme ütleb, et tal on uuele presidendile täpselt neli ootust.

"Ootan, et ta ei Ärmataks. Ootan, et ta suhtleks kõikide poliitiliste jõududega ja ei sildistaks neid. Ootan, et ta ei sõimaks oma rahvast, kui see rahvas ei nõustu valitsuse või presidendiga. Ning ootan, et ta taastaks presidendi institutsiooni lugupidamise," loetleb Helme. "Viis aastat on talle nüüd antud."