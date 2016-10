Eesti sai täna esimese naispresidendi. Õhtulehele antud intervjuus sõnas verivärske presidendiksvalitu, et elukorralduslikult ei muutu midagi. „Mina lähen hommikuti tööle ja mu lapsed lähevad hommikuti kooli, lihtsalt see töö on nüüd teistsugune,“ sõnas Kaljulaid.

Kaljulaidi töö presidendina algab päriselt aga alles nädala pärast. Millised on need probleemid millega esmajoones tegeleda tuleks? „Ma olen sõnastanud, et meie väliskeskkond on võrdlemisi ebastabiilne, me asume keskmise sissetuleku lõksus ja nende küsimustega tulebki kindlasti tegeleda. President saab sellega tegeleda nii, et ta sõnastab nõudlikult neid probleeme,“ selgitas Kaljulaid.

Mida sooviks uus president aga kõigile Eesti inimestele öelda? „Saagem sõpradeks!“ lausus ta intervjuu lõpetuseks.