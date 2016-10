"Hästi-hästi äge on minu arust. Ma arvan, et me saime hästi targa, hästi energilise ja laheda inimese sinna," leiab kirjanik Kaur Kender.

Samas ei pane ta president Kaljulaiule kõrgeid ootuseid. "Mis mul ikka presidendilt oodata? Et äge oleks!" naerab Kender.

"Saaks veel naispeaministri ja naisriigikohtuniku ka, siis läheks asi siin palju-palju paremaks. Naised on minu arust nii palju targemad, arukamad ja kiiremad. Seda jama, mis mehed teevad, oleme juba pikalt näinud. Patriarhaat on nõme. Võiks proovida paremini. Selles mõttes ma arvan, et samm õigesse suunda," lisab ta.