Emapiim ning imetamisest tulev lähedus on lapse jaoks hindamatu tähtsusega. Et emadel imetamine senisest veelgi paremini kulgeks, avas Ida-Tallinna Keskhaigla täna imetamisnõustamise kabineti ka Järve üksuses.

Beebisõbraliku haiglana on Ida-Tallinna Keskhaiglas väga olulisel kohal lapse rinnaga toitmine ning seetõttu oleme võtnud ka südameasjaks olla kõikidele emadele igakülgselt toeks, et imetamise algus võimalikult ladusalt õnnestuks. Kui enamasti kulgeb rinnaga toitmine kohe esimestest päevadest laitmatult, siis vahel vajab imetamine ka õppimist ja harjutamist. Selleks on Ida-Tallinna Keskhaiglas nii selleteemalised perekooli loengud kui ka kõnealused imetamisnõustamise kabinetid.

Imetamisnõustamise juhi Ada Vahtriku sõnul on see täiesti loomulik, et värsked emad imetamisalast nõustamist ja toetust vajavad, kuid rõhutab, et kindlasti tuleks probleemide tekkimisel imetamisnõustamise kabinetiga ühendust võtta. „Rinnaga toitmine on parim võimalus tagada nii endale kui ka lapsele hea tervis. Emapiimast toituvatel lastel esineb oluliselt harvemini allergiaid, kõrvapõletikke, diabeeti jt haigusi,“ kirjeldab Ada Vahtrik. „Kui maailmas toidetaks lapsi kuus kuud ainult rinnaga, oleks naistel ka kaks korda vähem rinnavähki!“ toob Vahtrik näite.



Imetamisnõustamise kabineti poole võivad emad pöörduda kõiksugu imetamist puudutavate küsimustega – rinna seisundid, valulikkus, lapse imemiskäitumine, kaaluiibe küsimused, eakohase lisatoidu andmine, imetamisest võõrutamine jne. Kõik nõustamist pakkuvad ämmaemandad on saanud spetsiaalse väljaõppe. Lisaks on nõustaja külastamine kõigile tasuta ning abi saab nii eesti, vene kui ka inglise keeles.



Et perede võimalusi imetamisnõustajat külastada veelgi paraneksid, avas Ida-Tallinna Keskhaigla täna uue nõustamiskabineti ka Järve üksuses (Energia 8). Nii ei pea Nõmme, Mustamäe ja teised kesklinnast kaugemal elavad inimesed tingimata Ravi tänavale sõitma. Ada Vahtriku sõnul annab Järvel kabineti avamine võimalusi juurde. „Saame nüüdsest nõustada telefoni teel kahel numbril, 620 7453 ja 606 7606, ning lisandub rohkesti uusi vastuvõtuaegu. Kabineti külastamine on logistiliselt mugav ja parkimine on tasuta," kirjeldab Ada uue kabineti eeliseid.



Uus imetamisnõustamise kabinet asub Ida-Tallinna Keskhaigla Järve üksuse esimesel korrusel, aadressil Energia 8. Teine nõustamiskabinet jätkab tööd Ravi tänava üksuses sünnitusmaja esimesel korrusel. Kabinetid on avatud E–N 9.00–17.00 ning R 9.00–15.00. Kabinetid pakuvad ka telefoninõustamist. Vastuvõtule ja telefoninõustamisele registreerimine toimub telefonil 666 1900.