Poksi raskekaalu maailmameister Tyson Fury teatas täna pärastlõunal ootamatult, et tõmbab oma karjäärile joone alla. Mõned tunnid hiljem säutsus ta, et tegu oli naljaga.

"Hahahaha, arvate, et saate minust nii kergesti lahti? Olen siin, et jääda!" teatas Fury kella 18 paiku. "Peagi, kui tunnen end paremini, kaitsen seda, mis kuulub mulle. Raskekaalu trooni."

Hahahaha u think you will get rid of the GYPSYKING that easy!!! I'm here to stay. #TheGreatest just shows u what the Medea are like. Tut tut