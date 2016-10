Norra muusik Jenny Hval (36) on saanud pärast oma viimatise albumi ilmumist hulga tähelepanu. Nimelt laulab naine palas "Period Piece", et menstruatsiooni ei maksa peljata - "see on kõigest veri".

Läinud reedel ilmunud albumi nimekski on naiselikkusele vihjav "Blood Bitch", vahendab BBC.

Hval on ka varem peatunud ebatavalistel teemadel. Lisaks verele laulab ta näiteks vampiiridest ja kapitalismist.