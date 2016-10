Ebatervislik toitumine, vähene kehaline koormus, alkoholi tarbimine ja suitsetamine täidavad meie keha toksiinidega, mis mõnikord võivad põhjustada tõsiseid terviseprobleeme.

Et mõista, millal on aeg võtta ette suurpuhastus kehas, pööra tähelepanu sellele, kuidas keha toimib, soovitab Healthy Foodstar ja toob välja viis märki, mis näitavad, et su kehas on liialt palju toksiine.

1. Keel on muutnud värvi. Kui su keel on pealt kollane või valge, on suur tõenäosus, et su kehas on liialt palju toksiine.