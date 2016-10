Kõik kaalulangetajad, rõõmustage! Nimelt kinnitavad teadlased, et pitsat süües on täiesti võimalik kaalust alla võtta.

Sööd pitsat ja kaal langeb. Kõlab liiga hästi, et tõsi olla? Nii ta ongi. Tegelikult tõesti pitsat hommikuks, lõunaks ja õhtuks süües ei maksa loota, et kaal langema hakkab. Küll aga kinnitavad teadlased, et pitsat siiski võib süüa, aga teatud tingimustel, kirjutab veebiportaal Men's Health.

Nimelt kinnitavad Portugali teadlased, et kui kaalu alandada soovivad inimesed võtavad dieedist ühe vaba päeva ja söövad selle ajal pitsat, jäätist ja muid "keelatuid vilju", siis on nad rohkem motiveeritud kaalu langetama kui need, kes kõik eelpoolnimetatu endale ära keelanud on.

Seega, kui tahad kaalu langetada ja oma eesmärgist kinni pidada, siis tasub dieedist üks päev vabaks võtta ja süüa selle ajal näiteks pitsat.