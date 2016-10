1959. aastal debüteeris Ruth Handleri väljamõeldud Barbie (inspiratsiooniks pabernukkudega mängida armastanud tütar Barbara) ja ühe aastaga müüdi neid 351 000. Peatselt leidis aga ka Elliot Handler oma Nokia – 1967. aastal hakati tootma mänguautosid, mida täna teame Hot Wheelsi nime all.

1. Hot Wheelsi idee autor on Elliot Handler – kelle abikaasa mõtles välja Barbie.

Nendega on mänginud hinnanguliselt 41 miljonit inimest ja võimalik, et nende seas on ka sinu poeg (või sa ise). Nende hinnad jäävad 90 sendi ja 89 000 euro vahele, märgib Mental Floss . Ja nad jõuavad "Kiirete ja vihaste" režissööri Justin Lini vahendusel ilmselt ka kinolinale. Järgneb veel 11 asja, mida sa ilmselt ei teadnud nende ikooniliste ralliautode kohta, mille nimeks on Hot Wheels.

2. Kust on see nimi pärit?

Mõnede allikate andmetel nägi ärimees Handler ühel päeval disainer Fred Adickes'i prototüüpi testimas ja märkis: "Sul on seal üks kuumade rataste (või "kuum rataste", hot wheels) komplekt."

Aga Handler ise ütleb, et nimi on pärit vestlusest pakendamisosakonnas töötanud Alexandra Laird'iga. Tema oli aastatel 1964-69 Mattelis Barbie toodete "nimesepp". Laird'i meenutuste kohaselt pakkus ta naljakatele pisikestele autodele välja terve rea nimesid, nagu tavaliselt, ja esimene neist oli Suured Rattad ehk Big Wheels. Handler aga mõtiskles, kas inimesed võiks pidada autode kujundust kuumaks (hot). Siis purskas Handler välja: "Hot Wheels". Ülejäänu on juba ajalugu.

3. Hot Wheels'i disainer aitas luua "viinerimobiili".

Enamiku Matteli 16 Hot Wheelsi autost, mis 1968. aastal lettidele jõudsid, kujundas Harry Bradley GM-st. 1995. aastal aga kujundas Bradley Oscar Mayerile "Wienermobile'i".

4. Algne auto põhines 1965. a Dodge Deoral – millel polnud uksi!

Uste asemel oli '65. a Deora varustatud luugiga auto eesosas. Enne rooli taha istumist pidi juht avama luugi ja tagurpidi sisse ronima. Massitootmisse ei läinud see auto kunagi.

5. 1968. aastal müüdi 16 miljonit Hot Wheelsi.

Nõudlus nende autokeste järgi pole tänini kadunud: Matteli hinnangul on toodetud enam kui 4 miljardit autot ja igal sekundil müüakse kaheksa tükki.

6. Punased ringid rehvil – sellised Hot Wheelsi'id oleks raha väärt.

Aastatel 1968-1977 värviti Hot Wheels'ide rehviseintele õhukesed punased jooned. Aga kulude kokkuhoidu eesmärgil läks Mattel '77 üle üleni mustadele rehvidele. Kollektsionäärid hindavad vanu punasejutilisi – teatud heas seisukorras mudelid maksavad tuhandeid dollareid.

7. Kriitika telesarja suhtes.

1969. näitas ABC Matteli toetusel esmakordselt "Hot Wheelsi" multifilmisarja. Multikas esines teismeline rallimees Jack "Rabbit" Wheeler, kes propageeris ohutut sõitmist ja võitles koos sõpradega alaealiste suitsetamise vastu. Matteli konkurendid kaebasid riiklikule sidekomisjonile, et multikas on maskeeritud täispikkuses reklaam ja seega eksib riiklike reklaamiseaduste vastu. Komisjon nõustus ja selle tulemusena võeti 1971. aastal multikas ABC kavast maha. 2009. aastast alates jooksis Cartoon Networkis kaks hooaega uus "Hot Wheelsi" multikasari.

8. Kollektsionääride Püha Graal – eemaldatavate surfilaudadega roosa volkar.

'69. aastal andis kompanii välja oma kuulsaima auto: Volkswagen Beach Bomb'i. Mõlemale küljele paigutatud surfilauaga masin nägi välja nagu ideaalne sõiduk suviseks reisiks mööda California rannikut.

Selle ikoonilise auto kujundamine oli paras väljakutse. Algselt tahtsid Matteli insenerid, et surfilauad oleks eemaldatavad ja neid saaks läbi laiade tagaakende masinasse paigutada. Ehitati 16 prototüüpi. Siis aga avastati, et autod on Super Chargeri raja jaoks liiga kitsad – nii tuli leida uus kujundus. Uued volkarid tehti laiemad ja neil olid külgedel surfilaudade jaoks lahtrid.

Enamik varasematest 16 prototüübist on täna väärt umbes 15 000 dollarit ehk 13 350 eurot. Aga paar üksikut maksavad ehtsa Porsche jagu. Erkroosasid tagantlaetavaid Hot Wheels'e tehti teadaolevalt vaid kaks tükki ja 2011. aastal müüdi üks neist 125 000 (111 300 EUR) dollari eest.

9. Koostöö NASA-ga.

1998. aastal lõi Mattel mesti NASA uuringu- ja arenduskeskusega, et luua Hot Wheels JPL Sojourner’s Mars Rover Action Pack Set. Toode sisaldas koopiat Sojourneri kulgurist, mis tol samal suvel Marsil maandus. 2012. aastal uuendati suhteid NASA-ga, et luua veel ühe punasel planeedil maandunud sõiduki mudel: Curiosity kulgur.

10. Suurim surmasõlm: 3,8 meetrit.

2015. aastal ehitas tehnikavaldkonnas töötav Matt West oma kuueaastasele pojale Hot Wheelsi raja, kus oli 1,5 kõrgune surmasõlm. Fordi uuringu- ja innovatsioonikeskus sai temalt inspiratsiooni ning pani kokku veelgi vingema surmasõlme. Guinnessi rekordite raamat kinnitas, et see sai maailma kõrgeim ehk 3,8-meetrine.

11. Mänguasjade Kuulsuste Hallis.