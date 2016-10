Fordi uus kastiautode tippmudel 2017 F-150 Raptor tuleb küll väiksema mootoriga, kuid nagu viimasel ajal tavaks, saadakse sellest ikkagi varasemast rohkem hobujõude kätte.

F-150 Raptori senise V8 jõuallika vahetab välja 3,5-liitrine kahe turboga V6, mis toodab 450 hobujõudu ning 690 Nm väänet. Kuigi kiirenduse kohta hetkel veel infot ei avaldatud, võib 100 km tunnikiiruse saavutamiseks eeldada vägagi konkurentsivõimelist aega.

Ford Performance'i inseneriosakonna juhataja Matt Tranteri sõnul on F-150 Raptori näol tegemist masinaga, kus kompromisse pole tehtud ning mille põhirõhk on traditsiooniliselt suunatud maastiku võimalikult heale ja kiirele läbimisele. Seetõttu vahetati ka traditsiooniline jõuallikas välja veidi väiksema, kuid sellegipoolest võimekama isendi vastu.

See ja ka teised nutikad lahendused toovad kaasa 225 kg võrra kergema auto, mis koos 10-käigulise automaatkastiga vähendab ka 23 protsendi võrra kütusekulu. Sellegipoolest pole tegu just eriti ökonoomse autoga, arvestades et 100 km läbimiseks kulub 18 liitrit diislit.