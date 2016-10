Konservatiivse rahvaerakonna (EKRE) liige Martin Helme usub, et täna valitakse president ära. Siiski arvab ta, et suhteliselt napilt. "Sisuliselt on meile antud mõned lühikesed päevad aega, et ennast kurssi viia kandidaadiga, see ei ole normaalne," ütles Helme intervjuus.