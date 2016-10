"Küsimus ei ole mitte niivõrd kiiruses, vaid osaluses," sõnas Indrek Tarand Õhtulehele küsimuse peale, kas süsteemi peaks muutma, et presidendivalimiste protsess oleks järgmine kord kiirem. Tarand usub, et poliitikud peaksid selles küsimuses kodanikkonnaga läbirääkimisi pidama.

"Kuna mina loen põhiseadusest, et kodanikond on kohaliku võimu kandja, siis ma leian, et poliitiline klass teeks õigesti, kui konsulteerides kodanikkonda küsimuses: kui presidendi volitused jäävad samaks, siis kas soovite presidendiameti kaotamist, kas soovite kehtiva valimiskorra jätkumist või otsevalimisi kodanike poolt. Kui see tulemus on summeeritud, siis on riigikogul hea kerge teha ka muudatusi seaduses.