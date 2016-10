Disainerkottide maailmas on järjekordne kott saanud tõeliseks ihaldusobjektiks, mille endale saamine on osutunud päris keeruliseks ülesandeks.

Igal aastal on üks kindel kott, millest saab niiöelda hittkott ning mille järgi moefanaatikud tormi hakkavad jooksma. Seejuures tasub märkida, et tegemist on eranditult disainerkotiga, mille puhul hinnasilt ei mängi erilist rolli.

Sellel hooajal on esikoha endale haaranud brändi J.W. Andersoni kott Pierce. Väidetavalt on ainuüksi viimase paari nädala jooksul kottide läbimüük kasvanud 45 protsendi võrra, kirjutab veebiportaal Who What Wear.

Koti teeb omapäraseks selle esiosas olev rõngas, mis näeb välja nagu lehmarõngas. Mõneti pentsikust välimusest ja üpris soolasest hinnast hoolimata, on seda kotti aga pea võimatu leida kuna see kipub enamikes müügikohtades koheselt läbi müüdama. Kõige ihaldusväärsem ongi väidetavalt mudeli keskmine suurus, mille eest tuleb välja käia veidi üle 1000 euro. Seejuures kui samas suuruses kotil juhtub peal olema mõni kaunistus, siis kerkib hind veel mõnesaja euro võrra.