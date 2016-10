“Sherlocki” täht Benedict Cumberbatch on andnud mõista, et seriaal võib peatselt lõppeda.

BBC põnevussarja järgmine, kolmest osast koosnev hooaeg peaks eetrisse jõudma järgmise aasta algul. Kuid 40aastane peaosatäitja ütles meesteajakirjale GQ, et tunneb, nagu oleks üks ajajärk ümber saanud. “See võib olla ühe ajastu lõpp. Ausalt öeldes tundubki see ühe ajastu lõpuna. Jõuame omadega kohta, kust kohene jätkamine on üsna raske.”

Benedict ütleb, et “Sherlocki” tegijad ei langeta kunagi lõplikke otsuseid. “Tahaksin uuesti “Sherlockis” mängida, üha uuesti, seda ma kinnitan, aga lähitulevikus on meil kõigil asju, millega me tegelda tahame. Oleme valmis saanud midagi, mis on terviklik sellisena, nagu ta on. Eks elame, näeme.”

BBC on lubanud, et “Sherlocki” uus hooaeg kujuneb senistest kõige šokeerivamaks ja üllatavamaks.