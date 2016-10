"Ma küll loodan, et 90 allkirja mis esitati selleks, et Kersti Kaljulaid saaks kandidaadiks - see peakski andma kindluse, et 68 häält on tal kindlalt olemas," sõnas Kalle Palling tänase riigikogu istungi eel Õhtulehele.

"Loomulikult on põhjust olla rahulolematu, selles suhtes, et varasemalt ei olnud erakonnad valmis leidma kokkulepet, aga nüüd on siis leitud kandidaat, kelle taha on enamus riigikogus esindatud erakondadest valmis minema ja teda toetama. Ma usun, et see on ka presidendile väga hea mandaat tulevikuks ja järgmiseks viieks aastaks, tegemaks siis seda tööd, mida ta 10. oktoobrist alustab," sõnas Palling kommenteerides, mida arvab sellest, et presidendivalimised jõudsid tänavu kuuendasse vooru.

Palling siiski ei arva, et presidendivalimiste seadust tuleks muuta.

