See, kui naisele kipuvad pärast igati nauditavat vahekorda pisarad silma, pole sugugi ebatavaline – tervelt 46% naisi kinnitas hiljutises uuringus, et on kogenud vahekorrajärgset meeleolulangust. Meeleolu langus pärast kirglikku ja nauditavat vahekorda pole naistel teos mitte ebatavaline, kirjutab Medical Daily.. Hiljutine uuring nendib, et seda põhjustavad muutused naiste hormoonides. Teadlased palusid 230 uuringus osalenud naisel vahetult pärast seksi kirja panna kogetud tunded ehk naised pidid üles kirjutama, kui nad tundsid ärevust, agressiivsust, kurbust, masendust, melanhooliat ja soovi nutta.

Leiti, et tervelt 46 protsenti vastanutest oli kogenud vahekorrajärgset kurbust vähemalt ühe korra, 5 protsenti väitsid, et on kogenud meeleolulangust mitmel korral viimase kuu jooksul.

Õnneks ei täheldanud naised, et selline kurbus kuidagi nende lähedussuhteid oleksid ohustanud.