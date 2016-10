* Oksendamine ei tähenda alati kõhuviirust. See võib olla näiteks hoopis migreeni üks sümptomeid või lastel anda märku happe tagasivoolust maost. Täiskasvanutel võib ootamatu oksendamine tähendada soolesulgust. Kui oksendamine ei taandtu 48 tunniga või on tegu ootamatult ilma ühegi teise sümptomita (palavik, kõhulahtisus), pöördu arsti poole.

Kuid – ka oksendamisega seoses on olemas fakte, mis võivad üllatada, kirjutab Prevention ning toob need vähetuntud teadmised ridamisi välja.

* Okse värvi tuleb järgida. Üldiselt oksendad sa välja selle, mida viimati sõid. Kui aga okse on must, helepunane või näeb välja nagu viinamarjatarretis, võib tähendada, et okses on verd. See tähendab, et aeg on sammud arsti juurde seada.

* Oksendamine pole alati halb. Rasedatel tähendab oksendamine ja iiveldus esimese trimestri ajal seda, et raseduse katkemise oht on väiksem. Lisaks on oksendamine võimalus saada kehast välja nakkus. Kui aga oksendamine põhjustab täiendavaid probleeme, näiteks vedelikupuudust, oleks mõistlik tarvitada oksendamisvastaseid ravimeid.

* Teadlased ehitasid oksendamismasina. Põhja-Carolina Ülikooli teadlased ehitasid oksendamismasina, mis aitab neil tundma õppida oksendamist ja noroviirust põhjustavat noroviirust. Tänu sellele masinale saab teada, kuidas viirus edasi kandub.

* Oksendamine võib tekitada paanilist hirmu. Ametlik nimetus oksendamisfoobiale on emetofoobia ja see pole sugugi naljaasi. Inimesed, kes seda kogevad, tunnevad kõikehalvavat muret oma keha pärast ja ka seepärast, et nende ümber on palju inimesi, kes võivad levitada mikroobe. Iiveldus või kellegi oksendamine võib sel inimesel esile kutsuda paanikahoo. Selle häire ravi on keeruline ja võib võtta palju