Maks üritab palehigis oma firmarooga luua, samal ajal kui Fred ja Sergo mõtlevad välja kummitusliku skeemi, et saaks restoranist asju pätsata, aga nende poltergeist hakkab juba varsti oma elu elama. Peremees on hädas oma endise naisega, kes tal osavalt naha üle kõrvade tõmbab.

"Naabriplika" (Kanal 2, 21:30)

Esna vald hakkab soojendama suhteid Soome sõprusvalla – Ripuliga. Aga nii mõndagi läheb tõlkes kaduma. Vallavanemal valutab hammas ja pealegi pole ta endiselt vabanenud oma ämmast, kes on oma öistest külalistest sisse võetud. Seega satuvad löögi alla Sookrates ja Insener. Vesol on aga seismas suure teadusliku avastuse lävel, mis ähvardab temast suure pauguga teha üle ilmamaa kuulsa mehe. Kahjuks piirdub kogu asi vaid suure pauguga. Variku ülemäärane huvi salailusalongi vastu sunnib kiriklas võtma vastu raskeid ja valusaid otsuseid. Ja põrandaalune ilusalong peab sulgema oma luugi. Kröösman asub tegevusse tolmuimejate äris, mis pole aga sugugi nii kerge nagu pealtnäha paistab. Viga ei saa olla kindlasti mitte tolmuimejates ega Kröösmanis vaid harimatus maarahvas.

"Papad Mammad" (TV3 20:30)

Mehed teevad kibeda saunaõhtu ja panevad oma terviseriismed tõsiselt proovile. Tüli naistega sunnib neid äärmuslikke leppimismeetmeid kasutusele võtma ja nii minnaksegi linna lilli ostma. Samal ajal algab aga Marial sünnitus ja segadus paisub kosmiliseks.

Teisipäev

"Siberi võmm" (Kanal 2, 21:30) UUS!

Algab ülimenuka "Viimase võmmi" põnev jätkusari, kus uue tegelasena liitub Siberist esivanemate kodumaale Eestisse koliv uurija (Veikko Täär). Tema uude keskkonda sulandumine osutub aga parajaks pähkliks, seda enam, et mehega käib kaasas mingi ärevakstegev saladus. Jätkuvalt on mängus ka kõik vanad tuttavad – Mikk Kotkas (Üllar Saaremäe), Anders Prikk (Robert Annus), Tanja Murrik (Ülle Lichtfeldt) jne.

"Padjaklubi" (Kanal 2, 21:30)

Rebased ja hundid. Laura on ülikooli sisse saanud ja tüdrukud korraldavad talle pöörase rebasepeo. Kristina on Laura ja Misha peale vihane, et tüdrukud ta pimekohtingu ja paljulubava suhte Soome miljonäriga ära rikkusid. Tajudes, et tema üle irvitatakse, otsustab ta kättemaksuks Harlyt ära kasutada. Laurale teeb ülikoolis lähenemiskatseid filosoofiaprofessor Teet. Misha saab Soome miljonärilt suurepärase tööpakkumise.

Kolmapäev

"Saladused"

Anni tutvub ühel kaunil päeval rannas Egoniga, kes päästab ta kiusava ja ahistava võõra noormehe küüsist. Egoniga tormiliselt areneva suhte kõrval ei jagu Annil enam oma sõbranna Heleri jaoks nii palju aega kui enne. Nii harjubki Heleri taas üksi käima ja olema, kuni ühel päeval randa minnes puutub kokku seal aega veetva Egoniga, kes pole seal aga mitte sugugi Anniga. Heleri otsustab nähtust ka Annile rääkida. Muidugi ei usu Anni algul Heleri juttu nii et viimasel ei jää lõpuks muud üle kui seada sõbranna ise silmitsi alasti tõega.

"Pilvede all" (Kanal 2, 21:30)

Urmas tuleb Piretile külla ja satub ootamatult vastamisi Voltsiga. Haapsalus on Maril avameelne vestlus Albertiga, kuid kõigi üllatuseks on hoopis Sirje see, keda Mari kuulda võtab. Sandra keerab oma nõudmistega vindi üle ja vihastab Indreku välja. Järgnev leppimine viib aga uue tülini. Liina reedab Erikule Andrese saladuse.

Neljapäev

"Kellapid" (TV3, 20:00) UUS!

Mart Juure poolt loodud uue komöödiasarja avaosas läheb Mustamäe noormees Endel Kellap töövestlusele ning tema emale tuleb külla sõbranna. Tavaliselt alanud päev muutub aga ruttu ülimalt naljakaks sündmustejadaks. Osades Ago Anderson, Raivo E. Tamm, Jan Uuspõld, Merle Palmiste, Kaisa Selde, Kait Kall.

"Kättemaksukontor" (TV3, 20:30)

Viis motiivi mõrvaks 1. Kui Rita Glaas läheb tervisejooksu tegema, kõlab tema majast lask. Ta jookseb tagasi ja avastab, et abikaasa Meelis on vahepeal enesetapu teinud. Ometi ei usu Meelise ema enesetapuversiooni ja palkab asja uurima detektiivid, et välja selgitada, kas tegu võis olla mõrvaga.

Reede

