Ülejäänud on juba ajalugu - Milano Inter, AC Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain ja nüüd Manchester United. Maailma ühte kardetuimat ründajat on saatnud edu igal pool, kus ta on mänginud.

35. eluaastaks on Ibrahimovic löönud 688 mänguga 398 väravat, millest on pea igaüks omamoodi eriline võrreldes teistega.

Lisaks on mehe kapis 6 Itaalia, 4 Prantsusmaa, 2 Hollandi ja 1 Hispaania liiga tiitel. Kõige üllatavam on aga see, et Ibrahimovicil pole mitte kunagi õnnestunud võita Meistrite liigat.

Võib vabalt öelda, et maailma üks armastatuimad jalgpallureid on kui hea vein, mis läheb iga aastaga paremaks. Siirdudes 31-aastasena Prantusmaale alustas ta kohe 30 väravaga hooajal. Oma viimaseks seal veedetud aasta lõpetas Ibrahimovic 38 värava ja 13 väravasööduga.

2016. aastaks esmakordselt Inglismaale jõudnud Ibrahimovici jaoks ei ole ka vihmases saareriigis midagi uut. Manchester Unitedi karjääri on ta alustanud seitsmest mängust nelja väravaga.