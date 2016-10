Tõenäoliselt oled juba kuulnud, et sotsiaalvõrgustikud nagu Facebook pole privaatsuse osas just suurem asi musternäidis. Privaatsusseadete osas võib sind aidata näiteks AdjustYourPrivacy.

Ilmselt oled sa kuulnud inimesi rääkimas, et sa peaksid oma andmetest koopiaid tegema või et sul peaks olema turvalisemad salasõnad, märgib Lifehacker. Head arvutikombed pole vaid nohikutele – need võivad säästa sulle raha, hoida su isiklikke andmeid turvalisena ning vältida märkimisväärselt närvipinget. Järgnevad 10 tarkusetera on nende kommete koorekiht.

Tehnoloogia pole odav, aga see ei tähenda, et su rahakott peaks saama pahupidi pööratud. Tehnika osas levib mitmeid müüte ja nende osas tasuks teadlik olla. Näiteks: taastatud tooted pole nii head kui uued, pikendatud garantii on hinda väärt, kallid kaablid on parema kvaliteediga jne.

8. Hoia oma töölaud ja kõrvaketas korras.

Kui desktop on ikoone paksult täis, siis on aeg võtta ette väike koristustöö. Muidu on raskem vajalikke asju üles leida.

7. Väldi pahavara saamist ja levitamist.

Me kõik teame, et viirused on pahad, aga enamik meist ei tea, kuidas need töötavad – mis on nende vältimise puhul hädavajalik. Loe natuke viiruste kohta ja siis paigalda üks hea tasuta antiviiruseprogramm.

6. Jää avalikus WiFi-võrgus kaitstuks.

See võib kõlada veidike fooliummütsi teooriana, aga sa peaksid avalikus võrgus oma turvalisuse pärast muret tundma. Keera jagamine kinni ja kasuta igal võimalusel SSL-i.

5. Ole teadlik pettustest ja internetimüütidest.

Internet on täis pettust ja kõikvõimalikku väärinfot, millega sa pidevalt kokku puutud, ilma et sellest isegi teadlik oleksid. Mõnikord on see ohtlik, aga enamasti kahjutu, kuid tüütu. pea meeles: kui miskit tundub kahtlane, siis enamasti see seda ongi.

4. Tea, millist hooldust su arvuti vajab ja missugust mitte.

Kui oled Windowsi kasutaja, siis saad SIIT infot selle kohta, mida su arvuti tegelikult ja päriselt vajab.

3. Kasuta turvalisi salasõnu.

Sa võid arvata, et sul on turvaline salasõna, aga tõenäoliselt eksid. Eilsed nutikad nipid meid tänaste häkkerite eest enam ei kaitse. Ka on üsna ohtlik salvestada paroole brauserisse. Hangi endale paroolihaldur, näiteks LastPass ja uuenda oma iidsed paroolid ära.

2. Tee tagavarakoopiaid.

Seda on öeldud miljoneid kordi ja põhjusega. Sa arvad, et andmete kaotust sinuga ei juhtu – aga seda juhtub ühel päeval kõigiga. Ja üks hea tagavarakoopia hoiab ära hulga närvipinget ja meeleheidet. Ja seda pole üldse raske teha.

1. Kasuta Google'it nagu proff.