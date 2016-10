Õhtuleht ja kvaliteetlihatoodete pood Matsimoka viisid läbi katse ning uurisid järgi, milline on Matsimoka kõige maitsvam lihatoode.

Pereettevõte Matsimoka toodab ning müüb naturaalsel meetodil valmistatud ja ainult Eesti toorainest tehtud lihatooteid. "Meie klient on teadlik ning soovib endale ja oma lähedastele pakkuda kvaliteetset ja puhast toitu," kommenteerivad Matsimoka eestvedajad.

Nelja erinevat toodet hindas seitse inimest. Alljärgnevalt nende kommentaarid.

Salaami - välimus omapärane, maitse imeline

- Maitseb nagu "õige" salaami.

- Tundub, et leidsin uue lemmiku.

- Hea alternatiiv Hispaania "sohivorstile".

- Väga hõrk, maitsev ja mõnusalt soolakas.

- Ma sööksin seda hea meelega ilma leiva ja võita. Ei taha maitset millegagi rikkuda.

- Välimus on selline omapärane. Ma olin kahtlev enne sööma hakkamist. Aga üllatusin positiivselt. Väga hea oli.

- Kirgastuvad Itaalia parimad pizzeriad. Ma usun, et sellist salaamit võib leida ka sealsete pitsade pealt.

- Millegipärast arvan, et see sobib hästi šampuse kõrvale.

Täissuitsuvorst juustuga - hea valik võiku peale!

- Mahe vorst meeldiva järelmaitsega.

- Sobib nii snäkiks kui ka võileiva peale.

- Välimus on meeldiv ka sellele inimesele, kes pole suur lihasõber.

- Sellised suitsuvorstid mulle maitsevad!

- Väga hästi on tunda, et palju liha on sees.

- See täissuitsuvorst sobib võrratult eestimaise musta leivaga.

- Juba esmamulje on hea, seda vorsti ma ostaksin!

- Ühest tükist jääb selle vorsti puhul küll väheks.

- Mõnusalt juustune!

- Näeb välja nagu vahva võikuvorstike!

Pasteet - kui palju võileibu võib süüa!

- Alguses ehmatas pasteedi pisut tükiline tekstuur, mida ma pole tavaliste poepasteetide puhul täheldanud. Võileiva peale oli seda aga hea määrida.

- Maitse teeb kindlasti tavalistele pasteetidele silmad ette. See on parajalt vürtsikas!

- Olen juba mitut päeva alustanud selle pasteedi võileibadega. Sellest võiks lausa traditsioon saada.

- Tavaliselt pole ma hommikuti väga suure isuga, aga neid pasteedileibu läks ikka vähemalt kolm.

- Pasteet sobib hästi ka suupistetele.

- Välimuselt on see pasteet väga hea, nii et sobib suurepäraselt ka kingikotti. Hea vihje eelseisvateks jõuludeks.

Viinerid - suurepärane ka ilma keetmata!

- Mekkisin neid juba ilma keetmata. Ja need olid nii head! Sõin pool pakki ära enne seda, kui viinerid keevasse vette sain panna. Hiljem selgus muidugi, et keetmine tegi asja veel paremaks!

- Need sobisid imehästi kartulipudru ja toorsalatiga.

- Kui tavalisi viinereid sa toorelt vitsutada ei taha, siis Matsimoka viineritele pole erilist lisandit vajagi.

Matsimoka poed asuvad Tartu Kaubamajas, Rakvere Põhjakeskuses ja Tallinnas Solarise Keskuses.