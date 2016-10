"Ma ei suuda lihtsalt uskuda, et on kaheksa Mercedese autot ja ainult minu mootorid on tänavu rikki läinud. Miski ei tundu õige, aga ma ei saa midagi ka teha," oli Hamilton peale Malaisia GP-d nõutu.

Pikalt üldarvestuses liidrikohta hoidnud britt on peale nulli peale jäämist liidrile Nico Rosbergile kaotamas juba 23 punktiga. Eilsele katkestamisele lisab veelgi arusaamatust see, et tegemist oli juba mitmenda sarnase probleemiga sel aastal.

Jamad said alguse aprillkuisel etapil Hiinas, kui briti jõuallikas streikima hakkas. See kukutas Hamiltoni kvalifikatsioonis stardirivi lõppu. Vaatamata sellel õnnestus tal võidelda välja seitsmenda koha punktid. Hooaja kolmandal etapil tehniline rike aga muretsemiseks veel suurt põhjust ei andnud.

Asi hakkas aga juba veidi kahtlasemaks muutuma, kui ka järgmisel GP-l Venemaal, tabas kvalifikatsioonis Hamiltoni autot mootoriprobleemid. Britt pidi seetõttu võistlustele startima 10. positsioonilt.

"Minu probleem ei ole praegu Nico (Rosbergi) alistamine, vaid see, et mul oleks konkurentsivõimeline ja korras masin. Ma olen täiesti kindel, et need jamad jätkuvad veel ka tulevikus," teatas Hamilton 1. mail prohvetlikult.

Alates sellest hakkas aga ka üldsus kihama, et midagi paistab Mercedese meeskonnas valesti olevat.

Lewis hamilton back on track!! well done lad, despite Mercedes attempt to sabotage him!!! shame on you MERCEDES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — C.L.Ryan (@CLRyan_Books) May 1, 2016

#Hamilton with another engine failure I smell sabotage at Mercedes. — IG: bongslionteria (@bongslionteria) April 30, 2016

Kaks etappi hiljem Monacos röövis pisiprobleem Hamiltoni kvalifikatsioonivõidu, kuid põhivõistlusel õnnestus siiski triumfeerida. Järgmisel võistlusel Kanadas möödus britil nädalavahetus probleemideta ning tasuks kindel võit.

Järjekordne tagasilöök aga ei lasknud ennast kaua oodata, kui juuni lõpus toimunud Euroopa GP-l Hamiltoni mootor kvalifikatsioonis taaskord üles ütles, mis ei lubanud enamat viiendast lõppkohast.

"Probleemi põhjus pole päriselt selge, aga see on seotud kuidagi masina seadetega. Sina pole siiski midagi valesti seadistanud," oli tiimijuhtide segane sõnum Hamiltonile peale võistlust.

Seejärel õnnestusid kolmekordsel maailmameistril neli järgmist etappi ilma sekeldusteta ning tasuks ka neli esikohta. Sellega tõusis 31-aastane britt kindlalt üldarvestuses liidriks.

Mootorivahetuse tõttu Belgia GP-l pidi Hamilton stardirivis loovutama 10 positsiooni, kuid sellegi poolest õnnestus välja võidelda kolmas koht. Järgneval kahel etapil tuli lihtsalt tunnistada konkurentide paremat kiirust. Läinud nädalavahetusel toimunu ajas aga briti tõeliselt vihaseks.

Alates Malaisia GP teisest vabatreeningust valitses Hamilton kõiki sõite ning oli ka lõppvõistlust juhtimas. 15 ringi enne lõppu aga Mercedese mootor plahvatas ning britt pidi sõidu pooleli jätma.

Lewis Hamilton: "Out of 43 Mercedes engines only mine break down, I can't get my head around it." #F1 #MalaysiaGP pic.twitter.com/5cT6UIpyzc — F1Nova (@F1Nova) October 2, 2016

"See oli täiesti uus mootor. Ma läbisin sellega kolmanda vabatreeningu, kvalifikatsiooni ja tänase võidusõidu. Ma ei suuda lihtsalt uskuda, et on kaheksa Mercedese autot ja ainult minu mootorid on tänavu rikki läinud," oli Hamilton pärast võistlust tulivihane.

Sarnaselt varasemale ei osanud meeskonna bossid midagi konkreetset öelda: "Praegu tundub, et tänane õnnetus oli riistvara viga sisepõlemismootoris, mis on väga harv ja väga veider. Põhjust me ei tea, sest see oli midagi, mida me ei suutnud ette näha," sõnas Mercedes AMG Petronase meeskonna tegevdirektor Toto Wolff.

Just sellised ootamatud juhtumid, mida eriti kirjeldada ei suudeta, on Hamiltoni saatnud läbi hooaja. Alustatud on sellega, et viga võib olla briti sõidustiilis, kuigi meest ennast kunagi tegelikult ei süüdistata. Lõpetades lihtsalt juhusele viitamisega.

Miks peaks meeskond Hamiltoni saboteerima?

Meeskonna üks juhtides Niki Lauda nimetas igasuguseid vandenõuteooriaid jamaks. "Töötame mõlema võistleja juures sama moodi ja loome neile võrdsed tingimused. Igasugused muud teooriad on naeruväärsed."

Mercedese juhid on korduvalt rõhutanud, et masinaga töötavad sajad professionaalsed mehaanikud, kes annavad endast parima. Seda kuuldes tundub aga veelgi kahtlasem, kuidas tulevad probleemid ette nõnda tihti ja vaid Hamiltonil. Kuid miks peaks briti ebaõnnestumine oma meeskonnale kasulik olema?

Ühest vastust sellele kindlasti pole, kuid pigem on asi rohkem Nico Rosbergi võidule aitamises, kui Hamiltoni kaotamises. Kuivõrd Mercedese näol on tegemist Saksamaa ettevõttega, just seesama riik, kust on pärit ka Rosberg.

Andeka piloodina juba 10 aastat tagasi vormel 1 karusselliga liitunud piloot pole veel üldkokkuvõttes triumfeerinud. Olles juba 31-aastane, hakkavad võiduvõimalused aina kahanema. Kindlaid fakte ja tunnistusi Rosbergi abistamisele pole, kuid spekulatsioone selle kohta leidub.

"Hooaja jooksul on mitmeid otsustavaid etappe, see (Malaisia) võis olla üks neist. Kui sa juhid võistlust ja pead pärast sellist õnnetut juhust autost välja astuma, siis tunned, et sekkunud oleks justkui mingisugused kõrgemad väed. Miski, mis tahab, et sa ei võidaks," kirjeldas Hamilton emotsioone, mis teda tabanud on.

Ta lisab: "Nüüd on mul vastuseid vaja, keegi peab vastutama. Võistlen meistritiitli nimel, aga minu auto mootorid ei pea vastu. See ei ole kuidagi aktsepteeritav."

Tõde on ilmselt kuskil kõigi arvamuste vahel, kuid Hamilton ütles, et tema kavatseb lõpuni võidelda ning ei lase end rivist välja lüüa. "Ma ei anna mitte kunagi alla. Nii kaua kui veel võimalus on, siis üritan ma endast parima anda, vaatamata ükskõik millistele tagasilöökidele."