"Ühelt poolt me selgitame välja, kes on parim koolikokk, teiselt poolt pöörame tähelepanu toidule, mida pakutakse koolides, millised on laste toiduharjumused, milline on toidukasvatus," selgitas Eero Reinu, kes on üks sel nädalal startiva saate "Eesti parim koolikokk" saatejuht.

Kaassaatejuht Kaidor Kahar lisas, et Eesti koolide toidukultuur on teda tõsiselt üllatanud. "See, mida lastele pakutakse, on väga maitsev ja väga läbimõeldud," kiitis Kahar Menule.

Reinu sõnul on rõõmustav näha, et ka kokad, kes lastele süüa valmistavad, ei käi tööl, vaid teevad seda suure pühendumusega.

Juba 7. oktoobril jõuab ETV ekraanile põnev ja võistluslik saatesari "Eesti parim koolikokk" kus 12 kooli kokka üle kogu Eesti panevad oma oskused proovile ja annavad endast parima, et valmistada maitsvaim koolitoit.