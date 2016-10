Teisipäevast algab ETV2 eetris meelelahutuslik kümneosaline saatesari "Eesti lipp ümber Kuuba". Seitsmeliikmeline seltskond käis Kuubal möödunud aasta lõpus.

"Viisnurgaga barett, Fidel Castro, sigarid, suhkrurooistandused, Havanna tänavatel sõitvad seitsekümmend aastat vanad Ameerika “laevad”, Che Guevara, Kuuba kriis, Havanna rumm, Guantanamo vangla, viimane kommunismikants otse Ameerika külje all... See on paljuski kõik, mis meile pähe tuleb, kui kuuleme sõna Kuuba," kirjeldas saate autor Laur-Leho Kaljumets. Tema sõnul on meie arusaamise selliseks kujundanud meedia, ja koos kaaslastega otsustati kohapeale sõita, et näha, mis seal tegelikult toimub.

Kaljumetsa arvates paistab üsna selge, et Kuuba triivib jälle Ameerika mõjusfääri. "Üle 50 aasta vaikust saab läbi. Diplomaatilised suhted Ameerika ja Kuuba vahel on taastatud, regulaarlennud taas käivad ning tavaameeriklasel on jälle vaba voli turistina Kuuba pinnale astuda. See tähendab ainult üht - üks ajastu saab läbi lähemate aastate jooksul," rääkis saatesarja autor.

Reisiseltskond tegi eheda tunde nimel ringi ümber Kuuba seitsmekümne aasta vanuse Chevrolet´ga ja selleks kulus viisteist päeva. Kogemus meenutas neile retke Eesti lähiajalukku, sest Kuuba paistab olevat seal, kus Eesti oli aastal 1989. Muidugi prooviti kohalikke maitseid, tutvuti toredate inimestega ja imetleti loodusvaateid.

Saatesari "Eesti lipp ümber Kuuba" on ETV2 eetris alates 4. oktoobrist teisipäeviti kell 21.35.